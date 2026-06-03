Dia dos Namorados e Copa do Mundo devem movimentar R$ 280 milhões em Campo Grande

Pesquisa da CDL Campo Grande e FCDL-MS ouviu 290 consumidores em maio de 2026 e revela ticket médio de R$ 490 por pessoa, domínio do PIX e a tendência do presente temático da Seleção

O mês de junho de 2026 deve ser histórico para o comércio de Campo Grande. Isso porque a coincidência rara entre o Dia dos Namorados e a Copa do Mundo criou um cenário inédito no varejo local: consumidores que, ao mesmo tempo, buscam presentear o parceiro e se preparar para torcer pela Seleção Brasileira. O resultado, segundo levantamento da CDL Campo Grande (Câmara de Dirigentes Lojistas) e da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas), é uma projeção de R$ 280 milhões injetados diretamente no comércio e nos serviços da capital sul-mato-grossense.

A pesquisa ouviu 290 consumidores entre os dias 26 e 29 de maio, distribuídos nas sete regiões urbanas da cidade: Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo. O estudo revela que o campo-grandense estabeleceu um equilíbrio financeiro cuidadoso diante das duas datas: o ticket médio por consumidor ficou em R$ 490,00, valor destinado tanto ao presente romântico quanto aos preparativos para o Mundial.

O presente verde e amarelo

A principal tendência apontada pela pesquisa é o que o setor já batizou de “casal torcedor”: a compra de peças combinadas, especialmente a camisa oficial da Seleção Brasileira e roupas casuais de inverno nas cores do país, para que o casal use junto durante os jogos.

O vestuário temático lidera as intenções de compra com 68% dos entrevistados. Na sequência, a experiência gastronômica aparece com 21%: cerca de 58% dos casais pretendem celebrar a data em casa, fundindo o jantar romântico com o esquenta para o torneio. Kits com cortes nobres de carne e bebidas geladas ganham espaço no lugar das tradicionais idas a restaurantes.

A geografia do consumo na capital

O comportamento de compra varia conforme a região da cidade. Nas áreas centrais e de maior renda, a dinâmica é diferente dos bairros periféricos, mas o aquecimento é geral: Centro, Prosa e Bandeira concentram a busca por presentes de maior valor agregado, como roupas de marca, calçados e perfumaria, impulsionados pela presença de shoppings e galerias. Esses consumidores também lideram as reservas em bares e restaurantes temáticos.

Anhanduizinho, Imbirussu, Lagoa e Segredo: nessas regiões, o comércio de vizinhança é soberano. O dinheiro circula rápido em supermercados de bairro, conveniências e açougues, com forte consumo de alimentos, bebidas e itens de decoração para a festa na rua.

Loja física e PIX dominam as compras

A urgência do evento esportivo favorece o varejo físico. 71% dos consumidores preferem comprar nas lojas. O medo de atrasos com o frete da internet pesa na decisão. Já no pagamento, o PIX reina absoluto: 64% dos entrevistados pretendem pagar à vista, usando o pagamento instantâneo como principal argumento para negociar descontos no balcão e fazer os R$ 490,00 renderem mais.

O alerta do endividamento

Por trás da euforia consumidora, um dado exige atenção: 62% dos entrevistados possuem algum tipo de conta em atraso. O consumidor quer comprar, mas tem receio do endividamento. Para a CDL Campo Grande, isso reforça a necessidade de o lojista oferecer combos promocionais e desconto real no PIX, capturando o orçamento disponível sem empurrar o cliente para o crediário de risco.

“O campo-grandense tem uma conexão cultural fortíssima com o ato de se reunir, e a união do Dia dos Namorados com a Copa do Mundo é o gatilho perfeito para isso. O comerciante precisa entender que, neste momento, ele não entrega apenas uma mercadoria, ele entrega a estrutura para uma celebração afetiva”, destaca Adelaido Figueiredo, Presidente da CDL Campo Grande.

Números da Pesquisa — Resumo dos principais indicadores

Movimentação financeira estimada – R$ 280 milhões

Ticket médio por consumidor – R$ 490,00

Preferência por loja física – 71%

Pagamento via PIX (à vista) – 64%

Intenção de compra de vestuário temático – 68%

Intenção de experiência gastronômica – 21%

Casais que festejarão em casa – 58%.