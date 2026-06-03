Homens encapuzados sequestram jovem em residencial em Três Lagoas

Na noite de terça-feira (02), um jovem de 19 anos, identificado como Kauã Camargo Marçal foi vítima de sequestro por três homens encapuzados. O caso aconteceu em um conjunto habitacional, em Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do jornal 24 horas News MS, o crime ocorreu quando três homens encapuzados, que até momento não foram identificados, chegaram juntos em um veículo. Eles estacionara, invadiram a residência onde a vítima mora e o levaram.

Ainda conforme o portal, os homens estariam armados. Após agressão, os sequestradores pegaram Kauã a força, colocaram no veículo e fugiram.

Qualquer informação sobre o jovem pode ser repassada para a Polícia Militar pelo número 190.

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