Dia dos Namorados deve movimentar R$ 360 milhões no comércio de MS este ano

A pesquisa de intenção de consumo e comemorações para o Dia dos Namorados, elaborada em parceria pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e o Sebrae-MS, aponta que neste ano a data deve movimentar R$ 360,22 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul. A movimentação deste ano é 7% menor em relação a 2023, considerando o valor real. A pesquisa leva em conta valores que serão usados na compra de presentes e também em comemorações. “Teremos redução dos percentuais das pessoas que irão presentear e também comemorar e a razão dessa redução é que a maioria dos entrevistados (52,67%), que não irá celebrar a data, não está namorando. O valor médio a ser gasto com comemorações também está um pouco menor, já o valor médio a ser gasto com presentes teve um leve aumento”, explica a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira. Presentes Com presentes, o montante que será injetado é de R$ 189,60 milhões. O gasto médio será de R$ 247,06. Entre os que vão comprar, as opções mais apontadas foram: roupas (25%), perfumes (24%), calçados (15%) e flores (13%). As lojas do centro são a preferência dos entrevistados (65,16%) e a escolha do namorado/a vai ser essencial para a compra (25,79%).

O presidente do IPF/MS, Edison Araújo, orienta os empresários para prepararem as equipes, vitrines e combos especiais que chamem a atenção dos consumidores e que fiquem atentos às prioridades de quem vai às compras. “A pesquisa revela que 67% dos consumidores pretendem comprar à vista e oferecer um bom desconto pode ser um chamariz para atrair o cliente, além da qualidade do produto, que é outra prioridade do consumidor. O empresário tem que inovar e aproveitar datas comemorativas como essa para refazer o caixa, melhorar o fluxo e ganhar um fôlego financeiro”, afirma.