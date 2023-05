Dia das Mães: quase 72% dos empresários da Capital esperam vender mais em 2023

Levantamento realizado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), entre os dias 3 de abril e 2 de maio, com empresários da Capital, revelou que cerca de 72% dos entrevistados esperam vender mais no Dia das Mães deste ano em relação a 2022.

Desse percentual, a maioria, ou seja 40,71%, crê em uma alta de pelo menos 10% e 21,24% dos entrevistados avaliam que podem superar as vendas em até 20%. Quase 10% dos empresários estão ainda mais otimistas e acreditam que as vendas serão superiores a 21% quando comparado ao mesmo período do ano passado.

A pesquisa também revelou a expectativa dos comerciantes quanto ao ticket médio dos consumidores. Enquanto 27% dos entrevistados preveem vendas entre R$51 e R$100, a maioria, ou seja, 47,75%, espera elevar esse valor para até R$200.

Pouco mais de 5% dos entrevistados sinalizaram que as vendas devem ultrapassar os R$200. E 5.41% dos empresários estão mais céticos e acreditam que o valor médio gasto com o presente será de até R$ 50,00.

Pensando em alavancar as vendas, cerca de 90% dos respondentes informaram que farão alguma ação nesta data. Facilitar os prazos de pagamento, criação de promoções, ofertas exclusivas e campanhas nas redes sociais são estratégias sinalizadas pelo setor para atrair o público.

O presidente da ACICG, Renato Paniago, explica que o movimento de compras deve ser intensificado após o quinto dia útil, quando ocorre o recebimento do salário. A liderança destaca que o Dia das Mães é uma das datas mais aguardadas pelo comércio e ajuda a impulsionar o faturamento das empresas.

“Sabemos que os segmentos de vestuário, calçados, acessórios e perfumaria costumam liderar a preferência de presentes para as mães, mas o setor de serviços e alimentação também deve ter movimento. As empresas da nossa Capital estão preparadas para oferecer produtos variados, bom atendimento e preço que cabe em todos os bolsos, requisitos importantes para a tomada de decisão do consumidor na hora da compra do presente”, avalia Paniago.

A pesquisa Perspectivas para o Dia das Mães de 2023 foi realizada com 113 empresários dos setores de vestuário, perfumaria, eletrônicos, alimentação, joias, entre outros serviços.

