Delegação indiana compra R$ 1,3 mil em artesanato no Mercadão durante COP15

Turistas internacionais e de outros estados descobrem produtos típicos e o famoso pastel de jacaré

O Mercadão Municipal de Campo Grande ganhou um sotaque internacional nesta semana. Delegações de mais de 130 países, que participam da COP15 (Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias), circulam pelos corredores em busca de uma imersão na cultura sul-mato-grossense e levam um pedaço do Estado na bagagem.

O impacto econômico foi sentido de forma direta na tradicional loja Bicho do Mato. Uma comitiva do governo indiano realizou uma compra expressiva de R$ 1,3 mil em peças de artesanato, quase todas representativas da cultura de Mato Grosso do Sul.

“Eles levaram muita arte, desde esculturas até utensílios típicos. Foi uma compra bastante significativa”, relata Bruna, gerente do estabelecimento. Segundo ela, o perfil dos visitantes internacionais combina cautela com alto investimento, mostrando que o interesse pelo “feito à mão” ainda supera o consumo de massa.

Na Pastelaria do Milton, o exótico pastel de jacaré segue como atração principal para quem vem de fora. Maria, gerente do estabelecimento, observa que o fluxo de turistas tem sido constante desde o início da conferência e projeta que o movimento deve se intensificar até o encerramento: “Ontem chegou bastante gente, e esperamos ainda mais até domingo. É uma ótima oportunidade para mostrar a culinária local”.

Além das compras e da gastronomia, o Mercadão funciona como um verdadeiro ponto de contato com a cultura regional. Elaine e Camila, do Instituto Federal de São Paulo, vieram acompanhar a COP15 e aproveitaram para explorar os produtos típicos do mercado. “Compramos basicamente artesanato e algumas farinhas que só existem aqui. É incrível como o mercado reflete a cultura do lugar”, comentam.

Embora o movimento ainda seja considerado pontual por alguns setores, o otimismo para o final de semana é unânime entre os comerciantes. A percepção é de que, com o fim das agendas oficiais e palestras, os participantes da COP15 terão o tempo necessário para realizar suas compras finais.

Por Djeneffer Cordoba