Operação conjunta apreende duas toneladas de maconha, em Dourados

Duas toneladas de maconha foram apreendidas durante operação conjunta entre ao DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira). A ação foi realizada na manha desta terça-feira (24), em Dourados, cidade distante 250 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, após receberem denúncias de que havia um imóvel, localizado na rua Olga Castoldi Parizotto, no Residencial Bonanza, sendo utilizado como base de tráfico de drogas, a polícia se deslocou até o local. Durante a ação, foi realizo o monitoramento, onde foi identificado uma Kombi que era utilizada para realizar a logística.

Foi flagrado o veículo entrando no pátio de estabelecimento. Quando abordado, o motorista, identificado como Flávio Medeiros, de 44 anos, tentou fugir a pé e destruir seu aparelho celular para apagar evidências.

Após a tentativa de fuga, ele precisou der imobilizados pelos agentes e sofreu escoriações leves no ombro. Dentro do local foram encontrados uma grande quantidade de tabletes de maconha, além de uma balança de grande porte.

Flávio confessou aos policias que era o dono das drogas e que a carga seria levada para o estado de MT (Mato Grosso). A carga foi avaliada em R$ 4,1 milhões.

Tanto a carga como o traficante foram encaminhados para a sede Defron onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e resistência.