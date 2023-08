Custo da Energia e preços do feijão contribuem para queda de preços em Campo Grande

A energia elétrica residencial e o feijão-carioca foram fatores determinantes na redução dos preços em Campo Grande, refletindo-se em uma deflação pelo segundo mês consecutivo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou -0,12% em julho, levemente superior à taxa de junho (-0,14%) por 0,02 ponto percentual (p.p.). Essa marca reforça a sequência de queda de preços na cidade.

O acumulado no ano até julho é de 2,79%, enquanto nos últimos 12 meses, a inflação é de 3,29%, superando os 2,43% dos 12 meses anteriores. No mesmo período do ano anterior, em julho de 2022, a variação foi de -0,95%.

A análise por grupos de produtos revela que Habitação (-1,08%), Vestuário (-0,83%) e Artigos de Residência (-0,36%) foram os principais responsáveis pelo resultado negativo em julho. Alimentação e Bebidas (-0,04%) e Saúde e Cuidados Pessoais (-0,03%) também tiveram leves recuos. Transportes (0,43%), Despesas Pessoais (0,33%) e Educação (0,03%) foram os principais impulsionadores do índice.

Principais Variações por Grupo:

– Alimentação e Bebidas: -0,04%

– Habitação: -1,08%

– Artigos de Residência: -0,36%

– Vestuário: -0,83%

– Transportes: 0,43%

– Saúde e Cuidados Pessoais: -0,03%

– Despesas Pessoais: 0,33%

– Educação: 0,03%

– Comunicação: 0,00%

O destaque no grupo Habitação (-1,08%) foi a queda de 3,53% na energia elétrica residencial, resultado da incorporação do Bônus de Itaipu creditado nas faturas de julho. Outro destaque foi a queda de 0,63% nos preços do gás de botijão.

O decréscimo no grupo Alimentação e Bebidas (-0,04%) foi impulsionado pela queda de 11,82% no preço do feijão carioca, além de recuos em carnes (-0,10%) e pescados (-3,89%). Os preços de panificados (-1,16%), aves e ovos (-1,22%) também tiveram quedas. A alimentação fora do domicílio, por outro lado, apresentou variação positiva de 0,38%.

O setor de Transportes (0,43%) registrou aumento de preços nas passagens aéreas (9,45%) e nos combustíveis (2,52%), influenciando positivamente o índice.

O segmento Saúde e Cuidados Pessoais (0,03%) teve os preços de produtos farmacêuticos (-0,22%) e cuidados pessoais (-0,51%) em queda, enquanto os serviços de saúde tiveram alta (0,51%).

O superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Comércio Exterior da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, José Eduardo Corrêa dos Santos, destacou que a inflação local está alinhada com a realidade nacional, refletindo a desaceleração dos preços após meses de políticas monetárias rígidas.

