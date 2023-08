SES lança Web App ‘Nutriação de Bolso’ para orientar profissionais de Saúde na APS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), em colaboração com a Coordenadoria de Doenças Crônicas e o Observatório de Condições Crônicas e Alimentação (OCCA) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), apresenta o Web App ‘Nutriação de Bolso’. O aplicativo, concebido como parte do mestrado do nutricionista Gabriel Delmondes, visa auxiliar profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) na organização dos cuidados relacionados à alimentação e nutrição no cotidiano dos serviços.

O Web App foi desenvolvido com base no documento matriz para Organização dos Cuidados em Alimentação e Nutrição na APS do Ministério da Saúde. Sua criação teve como foco proporcionar orientação prática e objetiva aos profissionais da APS, visando aprimorar o diagnóstico e atendimento dos pacientes em relação às questões nutricionais.

A ferramenta abrange desde ações de promoção da saúde até o manejo completo do cuidado, incluindo diagnóstico, intervenções medicamentosas e não medicamentosas. O objetivo é capacitar os profissionais da saúde para oferecer um atendimento mais completo e informado, especialmente no contexto das doenças crônicas.

Gabriel Delmondes, o nutricionista por trás do projeto, destaca o potencial do ‘Nutriação de Bolso’ para impactar positivamente a batalha contra as doenças crônicas, fortalecendo as ações de alimentação e nutrição e organizando os cuidados de forma mais eficiente.

Andréia Ferreira da Costa, coordenadora da Coordenadoria de Doenças Crônicas da SES, expressa que a intenção é disseminar o uso do aplicativo em oficinas realizadas em diferentes momentos. Durante essas oficinas, os profissionais de saúde serão instrumentalizados com as ferramentas e conhecimentos do aplicativo, ampliando sua capacidade de prestação de cuidados.

Karoline Omizolo de Souza, nutricionista do município de Deodápolis, teve a oportunidade de testar o aplicativo e elogia sua utilidade. Ela ressalta que ter informações sistematizadas e resumidas à disposição será valioso para aprimorar os atendimentos e capacitar a equipe de saúde.

As oficinas “Prevenção e Cuidado do Sobrepeso e Obesidade: como eu faço?”, promovidas pela SES em colaboração com o OCCA da UFMS, fazem parte do processo de construção da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade (LCSO) de Mato Grosso do Sul. Os participantes participam de encontros mensais com foco em diferentes temas, utilizando o ‘Nutriação de Bolso’ como parte integrante da capacitação.

Com informações do Governo de MS

