Criação de novas empresas em MS supera todo o ano passado e chega a 12,2 mil registros

Serviços seguem liderando abertura de negócios; Campo Grande concentra maior parte dos novos cadastros

Mato Grosso do Sul ultrapassou, ainda em novembro, o total de empresas abertas em todo o ano passado. Segundo a Junta Comercial do Estado, foram 917 novos registros no mês, elevando para 12.296 o número de cadastros realizados em 2025 — acima das 11.164 aberturas contabilizadas ao longo de 2024.

O setor de Serviços manteve a liderança na criação de negócios, com 691 novas empresas em novembro. Na sequência aparecem Comércio (193) e Indústria (33). O mesmo cenário se repete no acumulado do ano: Serviços somam 9.242 registros, Comércio 2.611 e Indústria 443.

A capital, Campo Grande, concentra a maior parte das novas aberturas, com 442 empresas registradas somente em novembro. Depois vêm Dourados (102), Três Lagoas (38), Ponta Porã (33), Maracaju (25) e Nova Andradina (18). Também aparecem na lista Chapadão do Sul e Naviraí (17 cada), Corumbá (14), Sidrolândia (13), Ribas do Rio Pardo (11), Inocência (10), Aparecida do Taboado (9) e Paranaíba e Ivinhema (8 cada).

O Estado segue registrando tendência de crescimento no ambiente empresarial, impulsionado principalmente pela expansão do setor de serviços.

*Com informações da Agência de Notícias de MS

