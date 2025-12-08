Ministério libera R$ 6,5 milhões para garantir obra do CER II em Coxim

Município recebeu nesta segunda-feira (8) o investimento do Ministério da Saúde que teve articulação do deputado Geraldo Resende

O Ministério da Saúde liberou nesta segunda-feira (8) R$ 6.532.000,00 ao município de Coxim para a construção do CER (Centro Especializado em Reabilitação) tipo II. A conquista é resultado da articulação do deputado federal Geraldo Resende (PSDB/MS), que atuou junto à Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência para assegurar a inclusão do município no programa e viabilizar o investimento.

Com o apoio do parlamentar, Coxim garantiu um serviço de referência que beneficiará toda a macrorregião Norte, abrangendo Sonora, Rio Verde, Alcinópolis e Pedro Gomes. Somadas, as quatro cidades reúnem mais de 300 pacientes que aguardam atendimento local de reabilitação física e intelectual. Atualmente, boa parte dessa demanda depende de deslocamento até Campo Grande.

A obra, viabilizada por meio do programa Centro Especializado em Reabilitação, já foi licitada e teve a ordem de serviço assinada pela gestão municipal. A unidade será construída no Bairro Santo André, na Avenida André Magro.

Segundo a justificativa do projeto, o CER tipo II contará com equipe multiprofissional formada por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos e responsável técnico.

A expectativa é atender ao menos 200 usuários por mês em cada modalidade, ampliando a oferta de serviços de reabilitação física, intelectual e TEA. O centro também atuará na prevenção de agravos, identificação precoce de deficiências e promoção da saúde em todas as faixas etárias.

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB/MS) destacou que a conquista do CER tipo II também contou com o apoio decisivo do senador Nelsinho Trad (PSD/MS), que trabalhou de forma conjunta para assegurar os recursos e tornar possível a construção do centro, beneficiando toda a região Norte de Mato Grosso do Sul.

“A construção do CER tipo II representa um avanço enorme para Coxim e para toda a região Norte. Estamos falando de um serviço que garante atendimento especializado pelo SUS, perto de casa, sem que as famílias precisem viajar centenas de quilômetros em busca de reabilitação. Esse investimento vai melhorar a qualidade de vida daqueles que precisam de cuidados contínuos”, destaca o deputado federal Geraldo Resende.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.