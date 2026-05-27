Cooperativa de Crédito: com tecnologia e foco em expansão nacional, Sisprime amplia presença no mercado financeiro cooperativo

Instituição criada por médicos chega a 60 mil cooperados, cresce no agronegócio e mantém atendimento personalizado como diferencial competitivo

Criada em 1997 com o propósito de oferecer um modelo financeiro mais justo aos profissionais da saúde, a Sisprime se consolidou como a maior cooperativa de crédito independente do Brasil e também como a maior cooperativa do país com atuação preferencial voltada à área da saúde. Mais do que números expressivos, a trajetória da instituição é marcada por um princípio que permanece inalterado desde a fundação: devolver aos cooperados os resultados gerados pela própria cooperativa.

A ideia nasceu ainda no fim da década de 1990, quando médicos e profissionais da saúde identificaram a necessidade de uma instituição financeira que oferecesse condições mais equilibradas e humanas para quem atuava no setor. Segundo o presidente da cooperativa, Dr. Álvaro Jabur, o objetivo sempre foi criar um sistema capaz de unir acesso ao crédito, atendimento personalizado e retorno financeiro aos próprios cooperados.

“Todo mundo precisa de uma instituição financeira. A diferença é que, no modelo cooperativista, o resultado da intermediação financeira volta para os próprios donos da cooperativa, que são os cooperados”, destaca o presidente da Sisprime, Drº Álvaro Jabur, em entrevista ao jornal O Etado.

A autorização do Banco Central veio em 1998 e, logo no primeiro ano de operação, a cooperativa já registrava sobras suficientes para realizar a primeira devolução aos associados. Desde então, a distribuição dos resultados se tornou uma marca da instituição.

Somente em 2025, a Sisprime devolveu R$ 355 milhões em sobras aos cooperados. O valor representou uma média de aproximadamente R$ 6,3 mil por associado, desempenho que colocou a cooperativa entre as instituições financeiras que mais distribuem resultados no país.O modelo cooperativista, diferente do sistema bancário tradicional, faz com que o lucro não fique concentrado em acionistas ou investidores externos. Na prática, o cooperado participa diretamente dos resultados da instituição conforme sua movimentação financeira ao longo do ano.

Cooperativismo financeiro com foco na saúde

Com foco prioritário na saúde, a cooperativa se especializou ao longo das décadas no financiamento de hospitais, clínicas médicas e aquisição de equipamentos de alta complexidade. Atualmente, a Sisprime atua fortemente no financiamento de tomógrafos, aparelhos de ressonância magnética, equipamentos odontológicos, ultrassonografia, endoscopia e diversas estruturas voltadas ao setor hospitalar.“Cada vez que um médico, clínica ou hospital realiza uma operação conosco, isso gera resultado positivo para a cooperativa. Depois, esse resultado retorna ao cooperado em forma de sobras”, explica o presidente.

Ao mesmo tempo em que fortaleceu sua atuação na saúde, a cooperativa ampliou gradualmente sua área de atuação conforme a regulamentação do sistema cooperativista avançava no país. Hoje, além dos profissionais da saúde, a Sisprime também atende empresas, empresários e iniciou recentemente operações voltadas ao agronegócio, com crédito rural e financiamento para exportação agrícola.

A expansão acompanha o crescimento da cooperativa. Atualmente, a instituição possui 47 agências distribuídas em cinco estados brasileiros: Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, onde a cooperativa está presente há cerca de um ano e meio, a instituição já soma mais de 200 cooperados. Além disso, a Sisprime alcançou neste ano a marca de 60 mil cooperados e mantém forte ligação com o sistema de saúde suplementar, reunindo em seu quadro social 74 cooperativas Unimed em todo o Brasil.

Mesmo diante da crescente digitalização do mercado financeiro, a cooperativa aposta na combinação entre tecnologia e relacionamento humano como diferencial competitivo. Enquanto grandes bancos reduziram o número de agências físicas nos últimos anos, as cooperativas seguem ampliando presença principalmente no interior do país.

Tecnologia e proximidade

Para Dr. Álvaro Jabur, o futuro do setor financeiro exige instituições capazes de oferecer eficiência tecnológica sem abrir mão da proximidade com o cliente. “O cooperado quer resolver praticamente tudo pelo celular, mas quando aparece um problema ele quer alguém que o conheça, que atenda pelo nome e entenda sua realidade. Ele não quer depender apenas de um 0800”, afirma.

A cooperativa investe em tecnologia, aplicativos e soluções digitais, mas mantém o atendimento próximo como um dos pilares da instituição. Segundo a direção, o relacionamento direto entre gerente e cooperado permite decisões mais rápidas, orientação financeira personalizada e maior confiança nas operações.

Outro diferencial destacado pela Sisprime é o impacto social promovido nas comunidades onde atua. Apenas no último ano, a cooperativa apoiou quase 600 ações e eventos em diferentes regiões do país. As iniciativas envolveram campanhas beneficentes, apoio a instituições filantrópicas, ações do cooperativismo, eventos ligados à saúde e projetos sociais em parceria com cooperativas médicas. “A cooperativa não beneficia apenas o cooperado. Ela também melhora o ambiente econômico e social da comunidade onde está inserida”, reforça o presidente.

Os números financeiros também demonstram o ritmo de crescimento da instituição. Atualmente, a Sisprime administra cerca de R$ 12 bilhões em ativos. Desse total, aproximadamente R$ 6 bilhões estão destinados a operações de crédito. Apenas no primeiro trimestre de 2026, a carteira de empréstimos da cooperativa cresceu 28%, ultrapassando a marca dos R$ 5 bilhões. Mesmo com a expansão acelerada, a cooperativa mantém uma política considerada conservadora, sustentada por alta liquidez financeira e forte capacidade de captação junto aos próprios cooperados.

Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é ampliar ainda mais a presença da cooperativa nos próximos anos, especialmente entre profissionais da saúde, empresários e empreendedores locais. “Nós queríamos chegar em Campo Grande de forma estruturada, sólida e preparada para atender bem. A cidade possui uma força econômica muito grande e queremos participar desse crescimento sustentável”, conclui o Dr. Álvaro.

Por Djeneffer Cordoba e Polyana Vera