Conta de energia terá bandeira tarifária amarela a partir de hoje (1º)

A partir desta sexta-feira (1°), começa a vigência da bandeira tarifária amarela, devido a melhora das condições de geração de energia no Brasil. Com a mudança, para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos será cobrado R$ 1,885.

Em outubro, a bandeira foi vermelha – patamar – sendo cobrado R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora. Mas, com o aumento do volume de chuvas e a redução do preço para gerar energia, foi possível acionar a bandeira amarela.

Para os próximos meses, as previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios ainda permanecem abaixo da média. Este cenário indica a necessidade de geração termelétrica complementar para atender os consumidores.

