Confira o que abre e fecha no feriado de Finados em Campo Grande

Este sábado (2) é feriado nacional de Dia de Finados e o comércio estará fechado. Shoppings funcionam parcialmente e supermercados têm expediente normal. Veja o que abre e fecha em Campo Grande.

Comércio – As lojas de Campo Grande não poderão abrir no Dia de Finados, por convenção coletiva firmada entre sindicatos.

Delegacias – Abrem apenas as as delegacias plantonistas: Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e Centro, Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e 4ª DP (Delegacia de Polícia).

Unidades de Saúde – Funcionam apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde). A única exceção é a USF (Unidade de Saúde da Família) do Bairro Tiradentes, onde haverá plantão de vacinação das 7h15 às 16h45.

Casa da Saúde – Não tem atendimento no sábado, somente de segunda a sexta-feira.

Supermercados – Podem abrir normalmente, garantindo a concessão de folga compensatória aos funcionários.

Correios – Agências ficarão fechadas no sábado.

Mercadão Municipal – Abre das 6h30 às 12h.

Bancos – Agências bancárias ficam fechadas para atendimento. Caixas eletrônicos e internet banking funcionam normalmente.

Camelódromo – Fica fechado no feriado

Shopping Campo Grande e Norte Sul Plaza – Cinema e praça de alimentação funcionam em horário normal. A decisão sobre abertura de loas fica a critério de cada lojista.

Pátio Central: Fechado no feriado.

Bosque dos Ipês – Praça de alimentação e lazer abrem das 10h às 21h. O cinema funciona conforme programação dos filmes. As lojas do varejo e demais operações de serviços especiais estarão fechadas.

Coleta de lixo – Os ecopontos estarão fechados, mas a coleta de lixo vai funcionar normalmente.

Hemosul – O centro de doação de sangue vai abrir das 7h às 12h.

Bioparque Pantanal – Abre das 8h30 às 14h30, com agendamentos pelo site.

