Consumidores mostram cautela e lucros do Dia das Mães deve ser 5% menor

Expectativa é que compras de presentes, movimente R$ 448,3 milhões na economia de MS

Passado as celebrações da Páscoa, o comércio de Mato Grosso do Sul se prepara agora para as compras do Dia das Mães. Para muitos comerciantes de Campo Grande, a data é a segunda melhor época para os lucros, perdendo somente para o Natal. No entanto, neste ano, o período deve movimentar R$ 448,3 milhões no Estado, segundo estimativas da Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), montante que é 5% menor que as lucratividades de 2024.

Apesar do montante alto, a projeção de lucro em 2025 é 5% menor que no ano passado. A economista do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), Regiane Dedé de Oliveira avalia que os consumidores estão mais prudentes na escolha dos presentes.

“Isso é positivo para o comércio, apesar do cenário mostrar consumidores mais cautelosos, mas é uma data que todos ainda fazem questão de celebrar. Entre comemoração e presentes, a previsão é que o gasto médio gire em torno de R$ 420,78. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio”, afirma.

Apesar dos desafios em meio ao cenário econômico, o representante da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), em Mato Grosso do Sul, João Guilherme, aposta em um aquecimento da economia mais otimista. E que os eletrodomésticos ainda devem ser um dos maiores impulsionadores de vendas, seguido de perfumaria e artigos de luxo.

“O Dia das Mães é uma das melhores datas para o varejo. Acreditamos que a data deve impulsionar o aumento de até 30% nas vendas em alguns segmentos. Os dados levantados pelos especialistas, apontam uma média de gastos acima de R$400 para mais de 50% do público que pretende presentear. Em geral, tantos lojistas e shoppings já se organizam em estratégias que incentivem o consumidor a presentear, com campanhas com sorteio de carros, compre e ganhe e até descontos progressivos”, destaca sobre as estratégias de venda.

Natal do 1º semestre

Devido a alta demanda por presentes no Dia das Mães, a época é também conhecida como o “Natal” do primeiro semestre do ano. Entre os presentes mais citados estão sapatos com uma procura de até 24%, bolsas e acessórios é a opção de presente de 23% dos entrevistados, e perfumes e cosméticos (23%), sendo que a maioria das compras será realizada no centro das cidades, segundo revela a pesquisa da Fecomércio-MS.

O Dia das Mães, neste ano, será no dia 11 de maio, mas as preparações e as expectativas de como deve ser o comportamento do consumo para a data, já estão sendo analisadas, conforme explicou o presidente da CDL- CG (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila. “Estamos com uma equipe nas ruas fazendo esses levantamentos e ouvindo as pessoas, e deve ficar pronto na quinta-feira (24)”, antecipou ao jornalO Estado.

De acordo com Vila, a grande preocupação para esse Dia das Mães está relacionado ao endividamento dos campo-grandenses. “O Dia das Mães é realmente o Natal do primeiro semestre, para todas as áreas do comércio. Mas estamos percebendo o endividamento das famílias, para se ter uma ideia, temos índice de 78% em Mato Grosso do Sul de famílias endividadas”, destaca o presidente da entidade.

Cabe ressaltar, que o endividamento não tem somente aspecto negativo. Segundo pontuou o presidente da CDL-CG, o endividado é aquela pessoa que tem uma dívida, o que não significa que o mesmo está inadimplente. Sobre a população que se encontra em situação de inadimplência no estado, o número é de 44%.

“Esses inadimplentes, já não conseguem mais comprar nada, a não ser que seja no dinheiro. Mas sim, o movimento para a data já começa a acontecer, precisamos perceber agora como está a disposição, a condição para que essas pessoas possam consumir no Dia das Mães”, concluiu.

Qualidade e pagamento podem influenciar

Ter a disposição produtos de qualidade e opções acessíveis de pagamentos é algo que deve atrair os olhares do consumidor para a data. Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, a qualidade do produto é o principal fator que influencia a decisão de compra, sendo mencionada por 77% dos entrevistados na pesquisa.

Outro aspecto relevante são as condições de pagamento, onde 74% dos consumidores demonstraram preferência por descontos na compra à vista, enquanto 30% optaram pelo parcelamento no cartão de crédito. Esses dados mostram que tanto a qualidade, quanto às facilidades de pagamento são determinantes para o comportamento do consumidor e devem ser considerados com atenção pelo varejo.

“O panorama oferece informações valiosas para que os empresários de Mato Grosso do Sul possam planejar as estratégias de vendas, desde a escolha dos produtos a serem oferecidos, até as formas de pagamento e experiência de compra dos diferentes canais. A valorização da qualidade, a atenção às preferências das mães e a oferta de condições de pagamento atrativas podem ser diferenciais importantes para o sucesso das vendas nesse período”, descreve o especialista sobre as alternativas de vendas.

Suzi Jarde