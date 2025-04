Funsat oferece mais de 1,8 mil vagas de emprego nesta quarta em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta quarta-feira (23) um total de 1.825 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas por 195 empresas que estão em processo de recrutamento ativo, abrangendo 174 diferentes profissões e perfis profissionais variados.

Entre os principais destaques estão vagas para operador de caixa (199 postos), auxiliar de limpeza (102 postos), carpinteiro (96 postos), vendedor de serviços (40 postos), motorista carreteiro (30 postos), além de pedreiro (35 postos), fiscal de prevenção de perdas (22 postos), e atendente de padaria (25 postos). Também há ofertas específicas para agente de segurança (3 postos), soldador (4 postos) e auxiliar administrativo (6 postos).

Um dos pontos positivos da nova rodada de contratações é o alto número de vagas que não exigem experiência anterior: são 1.183 oportunidades para quem está ingressando no mercado ou buscando requalificação. Dentre essas, a Funsat destaca as seguintes funções:

– Repositor em supermercados: 162 vagas

– Servente de obras: 57 vagas

– Atendente do setor de frios e laticínios: 8 vagas

– Ajudante de eletricista: 5 vagas

– Jardineiro: 3 vagas

– Organizador de prateleiras e estoques: 3 vagas

– Fiscal de transporte rodoviário: 1 vaga

– Trabalhador na suinocultura: 4 vagas

Além disso, a Funsat reforça seu compromisso com a inclusão no mercado de trabalho e apresenta 21 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas entre sete funções distintas:

– Operador de telemarketing ativo e receptivo: 10 vagas

– Repositor em supermercados: 5 vagas

– Atendente de lojas e mercados: 2 vagas

– Auxiliar administrativo: 1 vaga

– Assistente administrativo: 1 vaga

– Auxiliar de linha de produção: 1 vaga

– Vendedor interno: 1 vaga

A Funsat orienta que os interessados compareçam à sede da fundação com documentos pessoais em mãos, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado. O atendimento ocorre na sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, no centro da cidade, com funcionamento em horário comercial.

Para quem busca reinserção no mercado ou a chance do primeiro emprego, as oportunidades divulgadas hoje representam uma janela promissora em meio à retomada gradual da economia local.