Consumidor paga em média R$ 5,98 no quilo do tomate

Na semana passada, o preço médio foi de R$ 6,65

Em Campo Grande, a média de preço para o quilo do tomate é de R$ 5,98, conforme dados da pesquisa de preço da cesta básica, realizada semanalmente pelo jornal O Estado, em seis supermercados da capital.

São R$ 0,67 a menos se comparado à semana anterior, quando a média calculada foi de R$ 6,65. Nesta semana, o alimento foi encontrado custando R$ 4,99 no Fort e Nunes, já no Atacadão e Comper é vendido a R$ 6,99 (40,08%).

Ainda na sessão de hortifrúti, o quilo da cebola também apresentou uma variação de 40,08%, sendo vendido a R$ 4,99 no Fort e por R$ 6,99 no Nunes. A média apontada é de R$ 6,10.

Itens da mercearia, como o arroz de 5 kg, teve uma variação de 15,29% entre os estabelecimentos, sendo vendido a R$ 22,89 no Fort e por R$ 26,39 no Assaí. O preço médio foi de R$ 24,14.

O pacote de feijão de 1 kg é vendido a R$ 4,89 no Fort e por R$ 6,39 no Nunes (30,66%), já o preço médio ficou em R$ 5,54

O açúcar refinado de 1 kg variou 29,68%. O alimento é vendido a R$ 5,39 no Comper e por R$ 6,99 no Nunes. Em média, o consumidor deve pagar pelo produto R$ 6,09.

A cartela de ovos médios com 12 unidades, é comercializado por R$ 7,65 no Assaí e por R$ 9,29 no Nunes (21,44%). A média foi R$ 8,33.

O leite integral de 1 litro variou 17,43%, sendo vendido a R$ 4,59 no Fort e por R$ 5,39 no Nunes. O preço médio é de R$ 4,95.

No setor do açougue, o quilo do coxão mole a vácuo teve a média de R$ 33,26. A proteína é vendida a R$ 29,98 no Fort e por R$ 35,90 no Nunes (19,75%).

Higiene e limpeza

O creme dental de 90 g teve variação de 45,48% nos comércios, custando R$ 3,98 no Comper e no Fort, e por R$ 5,79, no Nunes. O preço médio é de R$ 4,78.

O sabonete Lux de 90 g teve a média de preço de R$ 2,61, sendo vendido a R$ 1,99 no Fort e por R$ 3,29 no Nunes (65,33%).

O detergente líquido de 500 ml teve variação de 25,10%. O item é vendido a R$ 2,39 no Fort e Comper e por R$ 2,99 no Pires. A média, de acordo com a pesquisa, é de R$ 2,66.

Por – Suzi Jarde

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.