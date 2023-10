Após 10 anos, Adriana Calcanhotto faz show ‘Errante’ em Campo Grande

‘Fazia uns 10 anos que eu não vinha a Campo Grande, vai ser um grande encontro com os fãs’, afirma Adriana Calcanhotto, em entrevista ao jornal O Estado

Em apresentação única, Adriana Calcanhotto é a grande atração do Bosque Expo neste sábado (28). Após sua participação na 35ª Noite da Poesia, realizada no começo deste mês em Campo Grande, é em turnê com o show “Errante” que a cantora retorna à Capital. O show, repleto de novidades, apresenta as onze faixas do novo disco de mesmo nome, lançado em março deste ano. Além de alguns clássicos, a cantora ainda realizará um tributo à Gal Costa. O evento está confirmado para iniciar às 20h. Ingressos podem ser comprados pelo site. A apresentação será realizada no espaço de shows Bosque Expo.

Sobre a 35ª Noite da Poesia, realizada no início deste mês, Adriana foi a convidada especial desta edição para um bate-papo sobre cultura, literatura e poesia. O evento, que teve seus ingressos esgotados logo na primeira semana, foi um sucesso entre os fãs da multiartista, que é aclamada tanto por sua faceta musical quanto por seu trabalho literário. A noite ainda foi finalizada com Calcanhotto exaltando o trabalho de Manoel de Barros e complementa, para o jornal O Estado, o quão satisfeita ficou com o encontro e sobre o entusiasmo para com o show de hoje.

“Foi muito legal ter ido aí, para a Noite da Poesia, conversar sobre poemas, livros e poetas, e deu um gostinho de quero mais. Então, eu acho que o show vai ser muito bom. E voltar depois de tanto tempo, sei lá, faz uns 10 anos que eu não ia a Campo Grande, acho que vai ser um grande encontro com os fãs, com as pessoas que curtem o meu trabalho, que acompanham, além de poder apresentar o ‘Errante’ com essa banda maravilhosa. Eu acho que vai ser uma festa. Aproveito para convidar todo mundo. Vai ser bem bonito!”, destaca Calcanhotto.

Após um hiato de dez anos sem vir a Campo Grande fazer show na Capital, Adriana Calcanhotto retorna em apresentação única do show “Errante”. Após descobertas pessoais relacionadas à identidade – em andanças pelo mundo afora, Calcanhotto descobre que possui ascendência judaica, de origem serafadi, da Península Ibérica – que a cantora traduz em forma de arte suas elaborações sobre identidade, a personalidade nômade e escolhas e não escolhas, conforme explica a artista. “Essa descoberta familiar só confirmou uma intuição que eu tinha, e confirma a minha escolha pela errância. Então, o disco revela isso, essas confirmações de que eu tenho a errância por herança e por escolha”, disse a cantora.

Turnê

A turnê “Errante” iniciou pela Europa e agora percorre o Brasil afora. Seu último show foi em São Paulo. Adriana está tão presente nessa produção, que além de cantar também está à frente da direção do show, que conta uma banda consagrada: Domenico Lancellotti (bateria), Jorge Continentino (saxofone, flauta e teclados), Diogo Gomes (trompete e flugelhorn), Marlon Sette (trombone), Guto Wirtti (baixo acústico) e Pedro Sá (guitarra). Sobre voltar a fazer shows depois da pandemia, Calcanhotto frisa que o palco é o lugar onde mais se sente à vontade. Ainda debruça-se em homenagens à grande amiga Gal Costa, intérprete que Adriana prestará homenagem, no show.

“Ah, é incrível voltar ao palco, que eu acho que é o lugar onde me sinto mais à vontade. Estava sentindo falta dele, falta de exercer meu ofício. Claro, nesse sentido, não é meu único ofício. Também escrevo e gravo, mas é sentindo falta do palco mesmo, acima de tudo, da interação. Assim, o que acontece no palco, que a gente sente ali, passa para a plateia. O que a plateia sente passa para o palco. E é isso, é o ali, ao vivo é isso. Esse tipo de interação não acontece quando a gente faz live, é uma coisa diferente. Então, na verdade, só acontece quando tem gente na plateia, gente no palco, tudo ao mesmo tempo. E eu senti muita falta disso durante a pandemia, embora tenha aproveitado para ler, estudar, compor canções, lançar disco, fazer live e tudo. Mas a presença é fundamental.”

Sobre a homenagem à Gal, Adriana afirma que aprendeu muito mais do que pode expressar ou mesmo entender. “Desde que descobri Gal, lá pelos anos 70, ouvi todos os discos, assisti às entrevistas e prestei muita atenção ao que ela fazia. Como amiga, aprendi com ela a importância da observação, de ficar quieto, de observar as pessoas. Foi importante para mim aceitar as datas que me foram oferecidas para homenageá-la e dedicar um tempo somente ouvindo seu repertório e assistindo às entrevistas. Isso me ajudou a assimilar essa perda súbita e irreparável”, comenta.

Para a professora campo- -grandense Fernanda Pache, o que a levou a se tornar uma fã fervorosa de Adriana Calcanhotto foi, inicialmente, as músicas românticas. “Antes de mais nada, as músicas românticas que tocavam nas novelas me fizeram querer conhecer mais. Depois que fiquei mais velha percebi um tom de voz maravilhoso e a poesia que existe nas letras de suas canções, bem além do romance”, explica.

Em “Errante” além das 11 faixas do novo álbum, os fãs poderão escutar clássicos. O evento está previsto para iniciar às 20h, com show de abertura realizado pela cantora Georgia Castro.

