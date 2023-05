Consumidor gasta, no mínimo, R$ 27 para comer arroz e feijão

Preço leva em consideração menor valor encontrado entre os dois produtos

O consumidor campo-grandense precisa desembolsar, no mínimo, R$ 26,98 para comer arroz com feijão. A informação é resultado da pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado, em seis supermercados.

O menor valor encontrado para o arroz de 5 kg é de R$ 18,99, no Atacadão e no Comper, enquanto o maior valor do produto é de R$ 22,90, no Assaí e no Nunes. A diferença é de 20,59%, com preço médio de R$ 21,32.

O feijão está sendo vendido por R$ 7,99, no Atacadão e por R$ 9,98, no Nunes (24,91%). O custo médio calculado é de R$ 9,42.

O óleo da marca Concórdia, de 900 ml, está por R$ 4,99 no Fort e no Comper e por R$ 6,99, no supermercado Nunes, uma variação de 40,08% e preço médio de R$ 5,72.

A duzia de ovos obteve variação de 21,55%, entre os supermercados pesquisados, sendo encontrado de R$ 9,79 a R$ 11,90.

O litro do leite integral Italac está sendo vendido por R$ 4,79, no Atacadão e R$ 5,99, no Nunes e no Fort Atacadista. Os preços resultaram na diferença de 25,05%, entre os estabelecimentos. O preço médio é de R$ 5,49.

O pão de forma variou 37,55% e obteve custo médio de R$ 9,52. O produto é comercializado entre R$ 7,99 e R$ 10,99.

O setor de hortifrúti continua com diferença expressiva no preço. O quilo da cebola, por exemplo, teve variação de 78,85% e valor médio de R$ 3,95. No Atacadão, está por R$ 3,49 e no Nunes, R$ 4,99.

Já o tomate apresentou diferença de 70,30%, sendo encontrado entre R$ 5,69 e R$ 9,69. O valor médio calculado é de R$ 7,20. A banana é vendida de R$ 4,99, no Fort a R$ 7,99, no Nunes e no Comper (60,12%). O frango congelado custa entre R$ 8,99 e R$ 12,98 (44,37%), com preço médio de R$ 10,42.

Higiene

O papel higiênico foi encontrado entre R$ 17,95 e R$ 34,69 (93,26%), com valor médio de R$ 28,23. A unidade do sabonete Lux custa R$ 2,19, no Comper e R$ 3,59, no Nunes (63,93%). O gasto médio necessário para comprar o produto é de R$ 2,86.

Por Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.