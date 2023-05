Rochedinho se prepara para receber milhares de visitantes na 6ª edição da Festa do Queijo

Neste sábado, 13 de maio, o Distrito de Rochedinho receberá a tão esperada 6ª edição da Festa do Queijo. O evento acontecerá próximo à Escola Agrícola Barão do Rio Branco, na Rua Guia Lopes, 340 ás 17 horas da tarde.

A previsão é de que uma multidão de mais de 7 mil pessoas compareça ao local para desfrutar das irresistíveis iguarias regionais. Mais de 40 expositores e produtores estarão presentes, comercializando uma variedade de mais de 4 toneladas de queijo e 1,5 toneladas de doces. Essa iniciativa representa uma valiosa oportunidade para a geração de renda e permite que os talentosos pequenos e médios produtores apresentem suas especialidades ao público.

A a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes comenta sobre suas expectativas para o evento: “A realização desse evento é um verdadeiro impulso para a economia de nossa Capital, especialmente em Rochedinho. Estamos falando da Capital das Oportunidades, onde as portas se abrem não apenas para os grandes, mas também para os talentosos produtores de médio e pequeno porte, proporcionando-lhes a chance de gerar trabalho e renda sem precisar deixar sua região”, afirma com convicção.

Os apaixonados por ciclismo também terão sua participação especial, com um grupo de aproximadamente 150 ciclistas que dará início à festa. Eles partirão do posto de gasolina próximo à UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) às 15h30 e são esperados no local do evento por volta das 17 horas.

Para as crianças, a diversão estará garantida com brinquedos infláveis e pula-pula, enquanto os adultos poderão se deliciar com a apresentação musical da talentosa dupla Wilson e Cristiano, Filhos de Campo Grande e Laço de Ouro.

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem trabalhado incansavelmente na organização desse grupo de produtores, buscando assegurar que todos que comparecerem à festa desfrutem de uma experiência maravilhosa e, acima de tudo, voltem para casa valorizando os produtos locais. Aqueles que visitarem Rochedinho poderão conferir um pouco do que tem sido realizado em Campo Grande”, comemora entusiasmada a organização.

A festa é organizada pelas Secretarias de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) e Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Subprefeitura de Rochedinho.

Rochedinho, fica localizado a pouco mais de 24 quilômetros de Campo Grande, espera receber a todos de braços abertos para esse evento imperdível.

Foto: Prefeitura de Campo Grande

