Construção da nova ponte internacional que liga MS ao Paraguai volta a ser discutida

[Por Izabela Cavalcanti, Jornal O Estado de MS]

A construção da ponte sobre o Rio Apa, que vai ligar Mato Grosso do Sul ao Paraguai, voltou a ser discutida, ontem (24), por autoridades paraguaias. A obra visa gerar conexões mais rápidas e eficientes entre os sistemas de transporte dos dois países, passando por Porto Murtinho até San Lazaro, em Concepcion, que faz parte do projeto do Corredor Bioceânico.

O encontrou aconteceu na Câmara dos Senadores, entre a Comissão de Obras Públicas, presidida pela Senadora Salyn Buzarquis. Também participaram o ministro de Obras Públicas e Comunicações, Rodolfo Segovia; o diretor paraguaio da Itaipu Binancial, Manuel Cáceres; presidente da INC (Indústria Nacional de Cimento), Ernesto Benítez; intendente da San Lázaro, Joaquina Azuaga, além dos senadores integrantes da referida comissão, como Juan Afara, Miguel Fulgencio Rodríguez e Octavio Schatp.

O titular da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, destaca que a integração vai beneficiar, mas também é necessário levantar outras discussões.

“Para Mato Grosso do Sul é mais uma conexão com o Paraguai, obviamente que nós temos que avaliar toda a questão de segurança. Toda questão de alfandegas, para que a gente possa avançar na construção da ponte, mas com certeza, é mais uma integração do território sul-mato-grossense com o território Paraguai. Nesse momento, qual o fato novo, houve uma troca do ministro de obras do Paraguai, então houve essa discussão no âmbito do Senado Federal de revalidar essa autorização ao governo paraguaio”, destaca.

De acordo com o Ministério das Obras Públicas e Comunicações, numa estimativa inicial, o investimento da ponte pode chegar entre US$ 7 e 8 milhões de dólares.