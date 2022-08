Clima refresca na próxima semana, mas não promete chuva em Mato Grosso do Sul

No final do domingo (28), o tempo começa a mudar em Mato Grosso do Sul, com o avanço de uma nova frente fria avança da Região Sul para o Sudeste e Centro-Oeste. Esse sistema frontal não traz chuva, mas os ventos ganham intensidade por todo MS.

Segundo Climatempo, a nebulosidade aumenta nas áreas do sul e oeste de do estado e a temperatura diminui significativamente nas áreas ao sul. Na segunda-feira (29), com a presença de ventos frios do quadrante sul, a queda na temperatura será observada também em Campo Grande, além do sul, leste e oeste do estado de MS.