Conheça o Brasil: Novo programa vai impulsionar ecoturismo em MS

Programa quer despertar no brasileiro a vontade de conhecer os pontos turísticos do Brasil

Conhecidas por suas belezas naturais e por atrair os olhares dos turistas, Bodoquena e Bonito se organizam com grande expectativa para receber ainda mais turistas. Isso por que, na terça-feira (26), foi lançado, pelo Ministério do Turismo, o programa “Conheça o Brasil: Voando”, que promete possibilitar aos brasileiros a chance de conhecer vários destinos turísticos do país.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, reforçou que os incentivos do programa são positivos e recordou que algumas medidas adotadas no “Conheça o Brasil” já são comuns, no Estado. “A expectativa de um programa como este, que vai desde o incentivo à compra de passagens com antecedência, até a esperança de redução de alguns custos operacionais das empresas para que isso se reflita em preço de passagens, até a promoção dos nossos destinos em aeronaves, enfim, para público final, são sempre positivos. Qualquer ação que promova os nossos destinos, os mercados de dentro do Brasil, incentivando também o turismo doméstico, pode ter um impacto positivo. Em médio e longo prazo, em aumento de fluxo. Esse é um trabalho que a gente já faz, especialmente em promoção, há muito tempo, com muita efetividade”, pontua.

A iniciativa enalteceu o papel do turismo para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, conforme afirmou, ao jornal O Estado, a secretária de Turismo de Bonito, Juliane Ferreira. “De maneira geral, esses programas do governo, que incentivam o turismo interno e que facilitam para que os brasileiros possam conhecer o país, demonstram que o turismo é uma forte atividade econômica que gera resultados, assim como novas oportunidades de empregos”, lembra a secretária.

A secretária de Turismo de Bodoquena, Fádua Fazzi, também enxerga com bons olhos a ação para incrementar o setor do turismo no país.

“Nós, da Prefeitura de Bodoquena e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, vemos todos os projetos voltados para o incentivo ao turismo como positivos. Acredito que será uma ótima oportunidade para expandir nossas atividades, com o programa, a perspectiva é decrescimento, recebendo turistas do mundo todo”, comemora.

A cerimônia de lançamento do “Conheça o Brasil” ocorreu um dia antes do Dia Nacional do Turismo, comemorado nesta quarta-feira (27). O ministro do Turismo, Celso Sabino, defendeu, ao discursar, que um dos objetivos do programa é se igualar a outros setores que movimentam o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. “Mesmo com pouco investimento, o turismo representa quase que 8% da riqueza do nosso país. Nós vamos fazer, juntos, com que o turismo se equipare à industria de petróleo e gás na geração de empregos e renda no país.”

Programa

O programa é idealizado pelo governo federal, por meio do Ministério do Turismo, com apoio do Ministério de Portos e Aeroportos, Abear (Associação Brasileiras das Empresas Aéreas), e as companhias Azul, Gol, Latam e Voepass. A parceria promete unir esforços para que os brasileiros viagem pelo Brasil.

A democratização do acesso à aviação civil e a redução do custo operacional das empresas aéreas estão entre os benefícios obtidos. Para que isso ocorra, estão o anúncio de novas rotas regionais, e o aumento da frequência de voos já existentes que vão compor a malha aérea na alta temporada 2023/ 2024.

A presidente da Abear, Jurema Monteiro, discursou durante o lançamento que o programa vai beneficiar tanto o setor aéreo quanto os maiores interessados, os passageiros. “O ‘Conheça o Brasil: Voando’ tem tudo para ser uma iniciativa importante, tanto para as empresas aéreas quanto para os passageiros, que são nosso principal foco. Esperamos que este programa contribua para o incremento da demanda de viagens e que mais passageiros possam usufruir do transporte aéreo. Estamos certos de que os ministérios darão sequência às discussões estruturantes do setor”, ressaltou.

O ministro Celso Sabino destacou, ainda, a importância das parcerias com as linhas aéreas. “Este movimento foi fruto do diálogo com o Congresso, com as companhias aéreas e com o poder público. Com essa campanha, vamos informar e divulgar aos brasileiros a possibilidade de fazer turismo no Brasil a preços acessíveis. Vamos também lançar a nova malha para a alta temporada e, em dezembro, o Stopover deve começar no Brasil”, reforça Sabino.

Stopover

Entre as novidades trazidas pela parceria está a implementação do benefício do Stopover no Brasil. A prática consiste na possibilidade de parada em um destino intermediário que seja escala ou conexão de determinados voos internacionais. Outros países já contam com o serviço ofertado por algumas empresas aéreas internacionais, como a TAP Air Portugal, a Air France e a American Airlines, que disponibilizam a prática em algumas conexões.

A iniciativa também contará com a realização de uma campanha nacional de promoção de destinos turísticos no país. Pelo menos 10% da frota das companhias aéreas contará com adesivos dos atrativos brasileiros, contendo mensagens para incentivar os viajantes a conhecerem o nosso país.

Por Julisandy Ferreira e Suzi Jarde – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do jornal O Estado de MS.