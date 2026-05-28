Quinta-feira é de variação de nebulosidade e umidade baixa em MS

Não se descartam pancadas de chuvas isoladas, especialmente na região do extremo sul, Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, variando entre 30-45%, especialmente durante as tardes

Nesta quinta-feira (28), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, com tendência de elevação gradual das temperaturas ao longo da semana. As máximas podem atingir valores entre 27-33°C, principalmente nas

regiões pantaneira, norte, bolsão e sudoeste do estado.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, variando entre 30-45%, especialmente durante as tardes.

No sul do estado, as temperaturas seguem mais amenas, com mínimas entre 15-18°C, devido à atuação de uma nova frente fria. Ao longo da semana, a tendência é de aumento das aberturas de sol, especialmente entre quarta-feira (27) e quinta-feira (28).

Por outro lado, devido ao avanço de uma frente fria, aliado a passagem de cavados não se descartam pancadas de chuvas isoladas, especialmente no extremo sul do estado.

Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante leste e sul com velocidades que

variam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 15-18°C e máximas entre

24-28°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 17-22°C e máximas entre 28-33°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 17-21°C e máximas entre 28-33°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 18-20°C e máximas entre 27-29°C.

Com informações do Cemtec.

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