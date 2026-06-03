Concessionária de máquinas agrícolas inaugura primeira unidade em Campo Grande

A New Holland Construction e a Shark Máquinas inauguraram, em Campo Grande (MS), a primeira concessionária da marca no Brasil alinhada ao novo conceito global de modernização e experiência da rede New Holland Construction.

Campo Grande foi escolhida para receber a primeira unidade brasileira dentro desse novo padrão devido à relevância estratégica da operação da Shark no Mato Grosso do Sul, região que concentra forte demanda dos setores de agro, celulose, cana-de-açúcar e construção. Além da nova estrutura física, a concessionária também amplia sua capacidade operacional, logística e de atendimento técnico no Estado.

“A nova loja foi construída do zero para entregar uma estrutura mais moderna, eficiente e alinhada ao crescimento da operação na região. Nosso objetivo é oferecer mais agilidade, disponibilidade de peças, conectividade e suporte técnico aos clientes”, destaca Marcelo Maehara, Gerente Geral da Shark Máquinas.

A unidade representa um marco no projeto de modernização da rede de concessionários da marca na América Latina, iniciativa que prevê a atualização de mais de 100 pontos de atendimento até 2030.

Desenvolvido para fortalecer a experiência do cliente e consolidar um novo posicionamento da marca, o conceito de “smart dealership” integra showroom, serviços, conectividade e pós-venda em um ambiente mais moderno, tecnológico e funcional.

Com aproximadamente 1.000 m² de área construída e 3.000 m² de área total, a nova operação da Shark conta com showroom para exposição de até oito equipamentos, oficina moderna com quatro boxes de atendimento, sala de montagem de motores, estrutura ampliada de peças e monitoramento de equipamentos via telemetria em tempo integral.

“Essa inauguração simboliza um importante avanço no processo de modernização da nossa rede. Estamos evoluindo a experiência do cliente e aproximando ainda mais a marca das necessidades do mercado, com ambientes mais conectados, eficientes e preparados para o futuro”, afirma Pedro Silva, líder da New Holland Construction para a América Latina.

Segundo a marca, o novo conceito foi desenvolvido para garantir maior padronização visual, eficiência operacional e integração entre vendas, serviços e pós-venda, mantendo flexibilidade para adaptação às diferentes realidades da rede.

Com um amplo portifólio, composto por escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, motoniveladoras, tratores de esteiras, rolos compactadores, pás carregadeiras, mini escavadeiras e minicarregadeiras, a New Holland atende diversas aplicações e segmentos em obras de infraestrutura, construção civil, mineração, agronegócio, indústria, locação, entre outros.