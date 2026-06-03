Celebração cristã: cerca de 2 mil fiéis vão confeccionar tapete de 1,1 quilômetro para Corpus Christi na Capital

Os tradicionais tapetes de Corpus Christi voltarão a ocupar as ruas do centro de Campo Grande na próxima quinta-feira (4). Neste ano, a celebração deve mobilizar cerca de 2 mil fiéis na confecção de 1.121 metros de tapetes ao longo do percurso da procissão, segundo informações da Arquidiocese de Campo Grande. Ao todo, 48 paróquias, comunidades, santuários e capelanias vão participar da montagem.

A confecção dos desenhos começa às 5h30 e será distribuída por trechos da Avenida Afonso Pena, Rua 13 de Maio e Avenida Fernando Corrêa da Costa. Cada comunidade ficará responsável por uma parte do percurso, com espaços que variam entre 14 e 35 metros de extensão.

Entre os participantes estão paróquias de diferentes regiões da Capital, além de santuários e capelanias militares. A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, por exemplo, ficará responsável por um trecho de 35 metros, um dos maiores da celebração.

Conforme a organização, os tapetes deverão ser produzidos com materiais reutilizáveis e previamente preparados pelas comunidades. A Arquidiocese orientou ainda que não sejam utilizados alimentos na confecção e que todo o material empregado seja recolhido após o encerramento das atividades.

A programação religiosa terá início às 15h, com missa na Praça do Rádio Clube. Após a celebração, os fiéis seguirão em procissão pelo percurso ornamentado pelos tapetes. O trajeto partirá da Avenida Afonso Pena, seguirá pela Rua 13 de Maio e terminará na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nas proximidades da Avenida Calógeras.

Interdições

Para permitir a montagem dos tapetes e a realização da procissão, haverá interdições ao longo do percurso da celebração. Os bloqueios abrangem trechos da Avenida Afonso Pena entre as ruas Padre João Crippa e 13 de Maio, da Rua 13 de Maio até a Avenida Fernando Corrêa da Costa e da Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Calógeras.

Os espaços destinados a cada comunidade foram previamente demarcados pela organização do evento, que também definiu as dimensões dos tapetes e a distribuição dos grupos responsáveis pela ornamentação do trajeto.

Feriado deve movimentar rodoviária

A celebração de Corpus Christi também deve aumentar o movimento de viagens durante o feriado prolongado. A expectativa da concessionária que administra a Rodoviária de Campo Grande é de que cerca de 21 mil passageiros passem pelo terminal entre os dias 3 e 8 de junho.

Entre os destinos mais procurados dentro de Mato Grosso do Sul estão Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas. Já entre as viagens interestaduais, a procura se concentra em cidades como Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília.

A previsão é de 4 mil embarques entre hoje (3) e amanhã(4), período que concentra a saída de viajantes para o feriado. Somente nesta quarta-feira, são esperados cerca de 2 mil embarques no terminal rodoviário da Capital.

Por Biel Gill