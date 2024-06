Compras de última hora para festas juninas devem movimentar o comércio na Capital

Empresários estimam crescimento de 30% nas vendas em comparação ao ano passado

O período das festas juninas é aguardado com grande expectativa pelos brasileiros, não só pelo seu significado cultural, mas também pelo impacto econômico que gera. No último ano, as celebrações movimentaram aproximadamente R$6 bilhões no Brasil, conforme dados do Ministério do Turismo.

Em Campo Grande, Mônica Oliveira, gerente de uma loja especializada em artigos de festas, prevê um aumento significativo de 30% nas vendas em relação ao ano anterior. Segundo ela, “os clientes estão buscando mais fantasias e camisetas xadrez, e ao explorarem a loja, acabam adquirindo outros produtos também”.

Preparando-se para uma grande celebração em família, a empresária Márcia Introvini, calcula que já gastou mais de R$1.300,00 apenas em decoração, e ainda está realizando novas compras. “Vou confeccionar muitas peças, então acabamos adquirindo mais tecidos e acessórios para decorar os trajes”, explicou Márcia.

Além dos artigos de decoração, as fantasias juninas também são um segmento que movimenta as lojas. Pesquisa de preços realizada pela equipe de reportagem do jornal O Estado revelou que as opções para peças masculinas variam de R$ 54,00 a R$ 98,00. Já para as fantasias femininas, os preços são mais elevados, com vestidos adornados com laços e babados encontrados na Capital por valores que vão de R $77,00 a R$ 249,00 para tamanhos infantis, e de R$97,00 até mais de R$300,00 para tamanhos adultos.

Ana Carollina Horácio, gerente de uma loja de fantasias tradicional em Campo Grande, prevê um aumento de 20 a 30% nas vendas em comparação ao ano anterior. Ela observa que as vendas estão bastante dinâmicas, especialmente com a chegada das compras de última hora. “Sempre há festas escolares, então muitas mães chegam de última hora e estão dispostas a investir nas roupinhas das crianças”, explicou a gerente.

Aluguel de Fantasias

Para quem não está disposto a investir numa fantasia para as comemorações juninas, uma boa saída é o aluguel de fantasias. Assim como Janaina Duailibi, a empresária optou pelo aluguel de roupas para festas, destacando que já não compra o look completo. “Prefiro alugar sempre que necessário, pois venho até aqui, experimento e escolho entre as opções disponíveis, garantindo que a peça fique perfeita no meu corpo”, explicou.

Patricia Andrade, proprietária de uma loja de aluguel de fantasias há 20 anos na capital, está entusiasmada com a proximidade da data. Ela destaca que a maior demanda é por roupas infantis, “pois as crianças crescem muito de um ano para o outro, então muitas mães optam pelo aluguel”.

Patrícia também menciona que a expectativa dos aluguéis aumenta consideravelmente, especialmente porque muitas pessoas alugam fantasias para festas e comemorações de última hora para as quais foram convidadas. O aluguel é feito para 48 horas, e os preços variam de R$ 80,00 a R$ 120,00 para modelos mais elaborados.

Pesquisa de Preço do Procon

Pesquisa realizada pelo Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul) revela que os trajes típicos das festas juninas em Campo Grande apresentam variações de preço significativas. Entre os produtos analisados em nove estabelecimentos nos dias 17 e 18 de junho, o vestido infantil, indicado para crianças de 8 a 12 anos, registrou a maior disparidade, com uma diferença de 314,58%. Enquanto no Jardim São Conrado o item custava R$ 48, no Centro da cidade era encontrado por R$ 199.

Já os chapéus infantis, tanto masculinos quanto femininos, com tamanhos entre 6 e 10, variaram entre R$ 9 e R$ 45 nos mesmos bairros, apresentando uma diferença de até 233,33%. Em contrapartida, o menor intervalo de preço, de 66,56%, foi observado no chapéu de festa masculino adulto, com valores oscilando entre R$ 9 e R$ 14,99.

Essas variações ressaltam a importância de os consumidores pesquisarem antes de comprar, garantindo melhores escolhas durante as comemorações juninas.

Por Ana Krasnievicz

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram