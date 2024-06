Começa colheita do milho 2ª safra em MS e desempenho se mostra superior ao ano passado

Área total está em 4,2%, com elevação de 4,16 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado

Em Mato Grosso do Sul, foi dada a largada da colheita do milho 2ª safra. Conforme dados do Projeto SIGA-MS, executado pela Aprosoja/MS, até o dia 14 de junho, a colheita do milho alcançou 4,2% da área total no Estado. A colheita está mais avançada na região sul do estado, com uma média de 5,1% da área colhida. Na região central, a média é de 3,1%, enquanto na região norte é de 0,5%. A porcentagem de área colhida na 2ª safra 2023/2024, é superior 4,16 pontos percentuais em relação à 2ª safra 2022/2023, para o mesmo período do ano anterior.

O coordenador técnico da Aprosoja/MS, Gabriel Balta, explica que a estimativa é que a “2ª safra seja 5,82% menor em relação ao ciclo passado, atingindo a área de 2,2 milhões de hectares. A produção é estimada em 11,4 milhões de toneladas, uma queda de 19,2%, e a produtividade é prevista em 86,3 sacas por hectare, uma retração de 14,2%”, pondera.

A equipe técnica da Aprosoja/MS destaca que nas regiões oeste, centro, norte e nordeste, as condições são majoritariamente boas, variando de 55,9% a 85,4%. Já as condições regulares nestas regiões variam entre 8,5% e 17,6%, e as condições ruins entre 6,1% e 29,7%. As regiões sudoeste, sudeste, sul-fronteira e sul apresentam condições abaixo do potencial das demais regiões. Nestas áreas, são encontradas lavouras com até 50% em condições ruins. As condições regulares variam entre 10% e 38,1%, e as boas condições estão entre 14% e 43,1%.

Dados econômicos

Segundo levantamento realizado pela Granos Corretora, até a última segunda-feira (17), o Estado já havia comercializado 60,85% da soja safra 2023/24, com um recuo de 0,45 p.p. quando comparado ao período anterior. Quanto ao milho 2º safra 2023, o Estado já havia comercializado 97,80%, representando avanço de 11,80 p.p. do índice apresentado em igual período de 2023.

Efeitos do clima na colheita

O inverno começou oficialmente no dia 20/6, às 16h51 (MS). Mesmo que os dias frios estejam menos intensos devido às mudanças climáticas, há a previsão de geada para algumas regiões de Mato Grosso do Sul, entre os dias 10 e 15 de julho.Diante desse prognóstico, a equipe técnica da Aprosoja/MS fez uma análise para avaliar o impacto potencial desse fenômeno climático na agricultura local.

De acordo com o coordenador técnico da Aprosoja/MS, Gabriel Balta, a análise considera a progressão do plantio e a fenologia das culturas, levando em conta um ciclo de 128 dias. Durante esse período, foi identificado que aproximadamente 28% da área de cultivo de milho segunda safra 2023/2024, na região sul do estado, estará nos estágios fenológicos entre R1 (florescimento e polinização) e R4 (grão farináceo). “Esses estágios são críticos e altamente suscetíveis a danos causados pela geada, podendo resultar em reduções significativas no potencial produtivo”, explica o especialista.

Na região central do Estado, a análise da Aprosoja/MS estima que 13% das lavouras estarão nos estágios fenológicos entre R1 e R4 durante o período previsto para a geada, o que também coloca essas áreas em risco.“A região norte parece estar mais segura, sem risco aparente de geada. Além disso, apenas 6% das lavouras nesta região estarão no estágio R4 durante o período de geada”, finaliza Balta.

Por Julisandy Ferreira e Suzi Jarde

