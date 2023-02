Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje, seu lado aventureiro, que já é bem evidente, promete dar as cartas e vai sobrar disposição para fazer contatos com pessoas de fora, matar a saudade de alguém que está longe ou embarcar em uma viagem. O astral é mais do que favorável para você investir em conhecimento, buscando cursos interessantes ou algo que sempre teve vontade de aprender. E não precisa gastar rios de dinheiro porque tem muita coisa gratuita na internet, bebê! A diversão com os amigos está garantida, seja pessoalmente ou nas redes sociais, o que também ajuda a dar uma esquentada na paquera. Há sinal de novidades e momentos inesquecíveis ao lado do mozão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você começa o dia com a ambição a todo vapor e não vai se intimidar com as mudanças que vêm pela frente! Com foco, fé e café, dá pra identificar boas oportunidades no campo profissional, Touro. Embora o seu signo seja muito tradicional, você pode lidar melhor com algumas mudanças, inclusive no trabalho. Essa é a hora de deixar a cautela de lado e correr alguns riscos — bem calculados, é claro, que é pra você não surtar e se arrepender mais tarde. Se ouvir a sua intuição e não confiar cegamente nas pessoas, pode ter uma grata surpresa. A paixão tem tudo para incendiar a intimidade com quem ama. Aposte na seducência se quiser arrasar na paquera.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Ótimo dia para se unir a colegas e pessoas próximas na busca pelos seus objetivos, meu cristalzinho. A união faz a força e essa será a melhor maneira de terminar as tarefas pendentes. Sua habilidade para lidar com as pessoas fica mais evidente também no trabalho, o que favorece a formação de parcerias ou o início de uma sociedade com um amigo. Embora os relacionamentos estejam em alta, alguns atritos podem tirar o brilho de uma reunião no final da noite se não controlar o seu temperamento. Ainda bem que nem isso será capaz de tirar o seu brilho na conquista ou com o mozão! Confie mais em si mesma e as chances de começar um romance vão se multiplicar.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Nesta terça, seu lado responsável se destaca e vai sobrar determinação para finalizar as tarefas que surgirem pela frente. Talvez seja preciso redobrar o empenho no serviço para dar conta de tudo, já que o dia promete ser pra lá de atarefado, mas tudo indica que estará à altura do desafio, meu cristalzinho. Se está em busca de um novo emprego, essa é a hora de expandir sua área de trabalho e se arriscar mais. As mudanças serão inevitáveis, mas também podem ser positivas, Câncer. Captou a mensagem? Com a atenção focada em outros assuntos, talvez o romance fique em segundo plano. A paquera também pode andar mais devagar do que você gostaria.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender das estrelas, você vai contar com simpatia e muita criatividade para dar um show no serviço! Também vai sobrar carisma para juntar todo mundo, inclusive pessoas que são muito diferentes umas das outras, em busca do mesmo objetivo. É hora de apostar na diplomacia para melhorar a convivência entre os colegas no serviço, por exemplo, ou para ajudar a família a superar as diferenças. Se você focar nos seus objetivos, o céu será o limite! A diversão também está garantida e a sorte estará ao seu lado. A paquera promete novidades e não será complicado se aproximar do seu alvo. Com o mozão, aguarde muito chamego e altas doses de romantismo.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você começa a terça com a atenção voltada para assuntos domésticos ou que envolvem diretamente os familiares. O astral é favorável para resolver uma pendência que envolve herança ou assuntos do passado. Quem trabalha em home office, em negócio familiar ou com produtos e serviços para a casa pode se sair melhor agora. Foco, fé e café são a melhor receita para ver a sua produtividade crescer, porque vai ser preciso ralar muito para dar conta de tudo. Mudanças em casa, ou uma reforma, contam com a bênção dos astros. No namoro ou no romance, controlar o ciúme e as cobranças pode ser um desafio e tanto. Reaproximação com um ex pode emplacar.

Libra (de 23/9 a 22/10)

As estrelas facilitam o diálogo hoje e você pode apostar na diplomacia e no encanto naturais do seu signo para movimentar a vida social ou facilitar o contato com colegas e clientes no trabalho. É um ótimo momento para esclarecer mal-entendidos que colocaram algumas relações em risco. Embora algumas movimentações e até viagens rápidas estejam protegidas, talvez tenha que lidar com imprevistos em uma viagem mais longa à noite. Planeje cada etapa direitinho, inclusive na vida amorosa. Paquera ou um envolvimento passageiro deve animar seu coração, e ainda tem a chance de se transformar em um romance mais duradouro. Seu jeito doce e autêntico vai deixar o mozão encantado.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Ótimo dia para fazer um investimento na sua casa, iniciar uma reforma ou até pensar em um planejamento mais efetivo para comprar a casa própria. A Lua segue em sua Casa das Posses e garante as melhores energias em tudo o que envolva finanças. Se anda pensando em pedir aumento ou procurar um novo emprego, saiba que as energias serão melhores na parte da tarde. Tire um tempo para avaliar suas conquistas materiais e rever algumas estratégias para melhorar a vida financeira daqui pra frente. O ciúme e a possessividade podem causar brigas com o love. Não fique procurando pelo em ovo, bebê! Seu lado possessivo pode atrapalhar até a paquera.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Com muita disposição para cuidar dos próprios interesses, você pode ter um dia pra lá de produtivo se souber focar essa energia em projetos práticos. O astral também é favorável para traçar novas metas ou planejar o futuro. No trabalho, vai ser mais fácil pensar fora da caixa e encontrar soluções criativas para problemas do dia a dia. Os contatos estão em alta e você pode expandir sua rede profissional, o que é sempre interessante para a carreira. Se alguém chamou a sua atenção, não esconda seu interesse e puxe papo pra se dar bem na conquista! A vida amorosa fica mais interessante se fugir da rotina e surpreender o mozão. Mas deixe as implicâncias de lado, tá?

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Apesar do dia seguir mais lento do que você gostaria, há boas chances de fechar negócios, farejar uma oportunidade lucrativa e encher o bolso. Só não se esqueça de que o silêncio vale ouro e nem sempre é uma boa ideia comentar sobre os seus planos com qualquer um. Um assunto antigo pode despertar sua atenção e vai ser divertido colocar seu lado detetive em ação. A saúde talvez precise de alguns cuidados à noite, mas não há motivo para se preocupar em excesso. Talvez a conquista fique meio arrastada porque você estará mais na sua. Já o romance não traz muitas novidades e as coisas caem na rotina, o que não é algo ruim.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Logo cedo, o astral é favorável para expandir seus interesses e se envolver em novas experiências no trabalho. O desejo de ampliar seus horizontes e de sair da mesmice deve falar mais alto, mas tente canalizar isso de maneira produtiva para terminar tudo no prazo. Se você direcionar essa energia criativa, pode se surpreender com os resultados que vai alcançar agora. A galera pode ter papel importante na paquera, especialmente se agitar os seus contatos nas redes sociais. Embora você e o mozão possam se entender melhor hoje, não baixe a guarda porque há risco de discussão ou desentendimento por causa de algumas amizades.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se depender da Lua, não vai faltar ambição pra você dar aquela deslanchada no trabalho, Peixes. Logo cedo, agir nos bastidores talvez seja a melhor maneira de focar no trabalho e evitar distrações pelo meio do caminho. A boa notícia é que seus planos a longo prazo também contam com a proteção das estrelas! Aproveite para focar no que pode trazer um retorno financeiro melhor, mesmo que inclua a busca por um novo emprego, por exemplo. Com disciplina e esforço, você pode chegar onde quiser! Um crush popular tem tudo para despertar seu interesse. O romance anda meio parado, mas converse com o mozão sobre o que podem fazer juntos daqui pra frente.

