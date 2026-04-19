Comércio se reinventa: apostando nos milhares de seguidores, vendas onlines somam mais de 30% no faturamento

Lojistas investem em marketing digital para manter lucro e atrair clientes nas mídias sociais

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul apresentou crescimento em fevereiro deste ano, ainda que em ritmo moderado. Dados divulgados pelo IBGE indicam que o volume de vendas no Estado subiu 0,5% em relação a janeiro, considerando a série com ajuste sazonal.

Na comparação com o mesmo mês de 2025, o avanço foi mais expressivo, chegando a 2%. Com isso, o setor acumula alta de 3,1% no ano e de 1,4% no período de 12 meses. E com o avanço das lojas onlines em várias plataformas, diversos comerciantes tiveram que se reinvintar.

Em entrevista ao jornal O Estado, alguns lojistas garantiram que a maior concorrência hoje vem das telas do celular. Quem tiver maior engajamento, visibilidade e alcance das publicações consegue mais lucro.

Maria Hassan, proprietária da Tom Make, afirma que o impacto das vendas online é muito grande para o faturamento da loja. “Logo após a pandemia, eu voltei com o comércio físico, mas as pessoas já tinham se acostumado muito com o online, porque é prático. Elas escolhem e pagam pelo WhatsApp, e só recebem em casa. Então a gente investe bastante no marketing das mídias sociais”.

Para a vendedora da Tudo em Make, Fernanda Dias, anunciar nas plataformas digitais traz um retorno muito bom, além da praticidade de atender os clientes de forma mais rápida. “Tem clientes que entram no WhatsApp e pedem 500 reais em compras, com tudo listado. Então, as redes sociais ajudam bastante, além da rapidez de fechar uma compra que, no presencial, às vezes demora uns 30, 40 minutos”, relatou.

Já para Adriano Nascimento, supervisor da loja Rei do Preço, o público do presencial sempre vai garantir a maior parte do lucro. “Nós tivemos que nos aperfeiçoar durante a pandemia, e com isso veio o boom das vendas online. E, graças a Deus, nosso faturamento tem aumentado cada vez mais. Hoje, nosso Instagram está batendo 60 mil seguidores, mas, apesar de tudo isso, as vendas presenciais ainda fazem parte da maior fatia do lucro”, afirmou.

Em datas comemorativas, os cosméticos e produtos femininos ganham destaque no faturamento. “Carnaval, Natal, Ano Novo e Expogrande, a gente vende muita maquiagem e produtos de skincare pelo Instagram e WhatsApp. Porque muitas clientes não têm tempo de vir à loja devido ao trabalho, então a gente consegue fazer a venda online e entregar direto para elas. A praticidade é, sem dúvidas, uma grande aliada. Eu estimo um aumento de 30% nessas datas especiais”, completou.

AI no comércio

Com cursos e conteúdos digitais, Sebrae traz Inteligência Artificial para perto dos pequenos negócios de MS.

Para aproximar os empreendedores sul-mato-grossenses da Inteligência Artificial de forma prática e acessível, o Sebrae/MS traz para o público um conjunto de soluções voltadas ao uso dessas ferramentas. Na página Destrava IA, empreendedores podem ter acesso a conteúdos digitais, cursos, materiais educativos e eventos online, oferecidos de forma gratuita e com foco total na aplicação prática da IA no dia a dia dos negócios

O acesso à página do Destrava IA é gratuito e o empreendedor encontra uma jornada completa de aprendizado com diferentes soluções. Uma delas são os conteúdos em vídeo: tutoriais e aulas curtas apresentam temas como planejamento estratégico com IA, marketing digital, criatividade nos negócios, tomada de decisão baseada em dados e como usar o ChatGPT no dia a dia.

Por Polyana Vera