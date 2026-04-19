Homem é preso por tentar aliciar crianças com dinheiro e drogas em tentativa de estupro, em Amambai

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (18), em Amambai, suspeito de abordar crianças e fazer propostas de cunho sexual na região da Vila Vargas.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de que o suspeito, sem camisa e com um canivete, estaria impedindo a passagem de pedestres e oferecendo drogas a menores.

De acordo com o registro, ele teria oferecido R$ 30 a um menino de 9 anos para que praticasse ato sexual. A criança recusou. Um adolescente de 13 anos também foi abordado e teria recebido oferta de entorpecentes e propostas inadequadas.

A mãe das vítimas relatou à polícia que os filhos estavam jogando bola nas proximidades quando foram abordados pelo suspeito, que teria feito propostas sexuais,e oferecido dinheiro e drogas.

Após o ocorrido, familiares iniciaram buscas pela região e localizaram o homem nas imediações do Parque da Cidade. Ao perceber a aproximação, ele tentou fugir, invadindo quintais de residências vizinhas, mas foi contido pela Polícia Militar.

O suspeito apresentava escoriações leves pelo corpo, causadas durante a tentativa de fuga. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

O caso foi registrado e segue sob investigação.