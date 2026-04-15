Comércio de MS cresce 0,5% em fevereiro e acumula alta de 3,1% em 2026, aponta IBGE

Desempenho positivo também aparece no varejo ampliado, que avançou 6,2% no mês

O volume de vendas do comércio varejista em Mato Grosso do Sul registrou crescimento de 0,5% em fevereiro de 2026, na comparação com janeiro, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgada pelo IBGE. No acumulado do ano, o setor já soma alta de 3,1%.

Na comparação com fevereiro de 2025, o avanço foi de 2,0%, enquanto o desempenho acumulado em 12 meses ficou positivo em 1,4%, indicando manutenção de crescimento gradual no setor.

Considerando o comércio varejista ampliado — que inclui segmentos como veículos, motocicletas, materiais de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo — o resultado foi mais expressivo. Em fevereiro, o crescimento chegou a 6,2% em relação a janeiro, na série com ajuste sazonal. Já na comparação anual, a alta foi de 5,4%, com acumulado de 3,7% no ano e 2,5% em 12 meses.

No cenário nacional, o comércio varejista apresentou crescimento em 17 das 27 unidades da federação na comparação mensal. Mato Grosso do Sul ocupou a 15ª posição no ranking desse indicador. Estados como Paraná, Bahia e Minas Gerais registraram os maiores avanços no período.

No varejo ampliado, o desempenho sul-mato-grossense se destacou entre os estados, com uma das maiores altas do país na passagem de janeiro para fevereiro. O resultado coloca o Estado entre os principais crescimentos nesse recorte.

Os dados fazem parte de levantamento que acompanha o comportamento do setor varejista formal no país, considerando empresas com 20 ou mais trabalhadores e atividade principal voltada ao comércio.

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