Com rota da celulose em expansão, Governo de MS garante investimentos e bom ambiente de negócios

Com expansão da rota da celulose em Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel garantiu aos empresários do setor um “bom ambiente de negócios” no Estado e investimentos públicos importantes em infraestrutura e nas áreas essenciais. Ainda mencionou a concessão de trechos de rodovias federais e estaduais que vão melhorar a logística na região. O objetivo é gerar empregos, aumentar a renda e levar crescimento para diferentes cidades.

Estas declarações foram feitas durante a abertura do 56º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel, realizado em São Paulo, nesta terça-feira (1). O evento reuniu empresários, investidores e associações que representam o setor em todo Brasil.

“É um setor que tem ajudado a transformar Mato Grosso do Sul. Da nossa parte vamos criar um ambiente de negócios que fique cada vez mais atrativo para setores em que somos competitivos, e a celulose é sem dúvida uma das estrelas deste processo. O setor investe R$ 75 bilhões no Estado”, afirmou o governador.

Riedel mencionou os investimentos em infraestrutura do Estado, assim como as políticas públicas diversas para atender as cidades que recebem este “boom” econômico, com geração de empregos e oportunidades devido a chegada destas grandes indústrias.

“Teremos inclusive o leilão de rodovias estaduais e federais para qualificar a logística que estamos chamando ao mercado de rota da celulose. Um setor extremamente inovador. Vim aqui neste Congresso para aprender. Nosso Estado recebe impacto (setor) na agenda ambiental, social e econômico”, destacou.

Para o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, Mato Grosso do Sul recebeu o devido reconhecimento por ser muito importante ao setor de celulose, não apenas pelo volume de investimentos, mas pela política desenvolvida.

“O Governo do Estado olha o setor como um fator estruturante de crescimento. Aqui nós percebemos hoje o reconhecimento disto, em função da do trabalho que está sendo feito há muitos anos. MS tem um ambiente de negócios favorável, pró empreendedor, olhando o desenvolvimento público e privado”, completou.

Com Agência de Notícias MS

