Agência híbrida do Detran terá guichê exclusivo para idosos em Dourados

Será lançado nesta quinta-feira (03), o atendimento Detran 60+, em alusão ao Dia do Idoso. O lançamento será na Agência Híbrida de Dourados, localizada na Avenida Marcelino Pires, próximo ao shopping do município.

O serviço irá oferecer experiência do atendimento personalizado, individualizado e humanizado.

De acordo com o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), “não se trata do atendimento prioritário e sim de guichês especiais e adequados”, informa nota.

Além do espaço exclusivo para esse acolhimento, o Detran-MS também desenvolveu o Curso de Atendimento 60+ selecionando, capacitando e potencializando o perfil humanizado dos servidores que irão atuar no novo serviço.

O lançamento acontece no dia 3 de outubro, às 10h, na Avenida Marcelino Pires, n° 2960.

Com Dourados News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram