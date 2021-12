Com aumento de 50%, famílias começam a receber R$ 300 do Mais Social em janeiro

Entre os projetos do governo do Estado, aprovados pela Assembleia Legislativa, está o aumento de 50% no valor pago pelo Programa Mais Social, que segue agora para sanção do governador Reinaldo Azambuja. O benefício será ampliado de R$ 200 para R$ 300. Lançado em 2021, o programa tem como meta atender 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

“Estamos em um processo inflacionário alto. O Brasil passa por uma alta generalizada e isso pressiona a inflação e o poder de compra dos menos favorecidos é o que é mais afetado e por isso o Mais Social passa de R$ 200 para R$ 300. O aumento de gás, gasolina, disel, etanol, gêneros alimentícios, tudo está em alta, principalmente produtos que tem mercado global então o aumento é muito em função do aumento inflacionário”, explicou o secretário de infraestrutura do Estado, Eduardo Riedel durante coletiva de imprensa, afirmando que o programa começa a valer a partir de janeiro.

Segundo ele, isso não foi suficiente para ajudar as famílias, e um outro programa de grande impacto financeiro começará ser válido a partir de 2022 que é o Programa de Energia Social. “O governo vai pagar energia de mais de 150 mil famílias carentes em Mato Grosso do Sul, isso não é pouca coisa para a reativação da economia é muito significativo, uma injeção de equilíbrio orçamentário dessas famílias. Isso tem impacto importante no orçamento do governo, mas nós estamos em condição de fazer isso sem comprometer a responsabilidade orçamentária fiscal”, afirmou.