Em 9 meses, Prosseguir teve bons resultados graças a vacinação, diz Riedel

Na primeira atualização do ano do mapa do Prosseguir em 14 de janeiro, o governo do Estado apontou 34 cidades na bandeira vermelha. Em nove meses, conforme aponta o último mapeamento em 14 de outubro o número de cidades com alto risco para a COVID-19 caiu para oito. A melhora, segundo o secretário de infraestrutura do Estado, Eduardo Riedel, se dá graças a vacina.

“O que mudou e melhorou foi a vacinação em massa, ela mudou a realidade da situação e impactou nos indicadores quando quase a metade do Estado estava em alerta e agora temos bons resultados como a gente sempre previu, por isso o foco absoluto nela”, comentou.

Mapas situacionais referentes à 40ª Semana Epidemiológica de 2021 (recomendações até 27/10/2021):

Conforme a última atualização do Prosseguir em outubro, os municípios que ainda estavam em vermelho eram: Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Ivinhema, Jardim, Rochedo e Três Lagoas.

Ainda conforme Riedel, nesse um ano e 10 meses de Prosseguir, o programa mostrou resultado e vai seguir enquanto houver necessidade de regramento. “Tivemos um bom resultado e não vamos parar, haverá o programa enquanto tiver a pandemia”, afirmou.