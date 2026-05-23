Cesta Básica: frango varia até 68% e quilo chega a custar R$ 15 em Campo Grande

Levantamento do O Estado mostra que diferenças de preços seguem concentradas em itens de consumo diário

Tem produto que mudou de preço de novo nesta semana. Outros permaneceram altos, é o que aponta a pesquisa de preços realizada pelo jornal O Estado, semanalmente, em seis supermercados. O levantamento de dados desta sexta-feira (22), identificou oscilações em diferentes categorias da cesta básica em Campo Grande.

O quilo do frango congelado variou entre R$ 8,89 e R$ 14,99, diferença de 68,6%. No coxão mole, o corte foi encontrado entre R$ 41,95 e R$ 54,90, variação de 30,8%.

Os atacarejos conseguem preços menores em algumas proteínas porque compram volumes maiores direto dos frigoríficos e usam determinados cortes como produto de oferta.

O cenário se repete no preço do café. O pacote de 500 gramas do Três Corações apareceu entre R$ 22,99 e R$ 32,90. A diferença chegou a 43% entre os valores pesquisados.

A alta do grão ocorre devido à escassez do produto no mercado global, após quebras de safra causadas pelo clima no Brasil e no Vietnã. Com menos estoque disponível nas indústrias, o custo do repasse chegou ao consumidor final.

No hortifrúti, os preços continuam sem estabilidade. O tomate, destaque na pesquisa da semana passada, variou entre R$ 9,99 e R$ 12,99 o quilo, diferença de 30%. O alho apareceu entre R$ 19,49 e R$ 29,90, alta de 53,4% entre os extremos da pesquisa.

A banana foi encontrada entre R$ 3,99 e R$ 5,99, variação de 50,1%. A laranja variou de R$ 2,59 a R$ 4,49, diferença de 73,3%. Já a maçã apresentou menor distância entre os valores pesquisados, entre R$ 7,99 e R$ 8,99.

Os produtos básicos da alimentação tiveram oscilação menor. O arroz de cinco quilos variou entre R$ 14,89 e R$ 16,99, diferença de 14,1%. O feijão ficou entre R$ 8,89 e R$ 9,98, variação de 12,3%.

No óleo de soja, a diferença chegou a R$ 1,30 entre os valores pesquisados. O produto foi encontrado entre R$ 5,89 e R$ 7,19, variação de 22,1%. O açúcar refinado manteve preços próximos na maior parte da pesquisa.

Itens industrializados também apresentaram diferença. O extrato de tomate variou entre R$ 5,98 e R$ 7,99, diferença de 33,6%. O achocolatado ficou entre R$ 11,90 e R$ 13,99, variação de 17,6%.

Nos ovos, a cartela com 12 unidades apareceu entre R$ 7,99 e R$ 10,49, diferença de 31,3%. O leite integral foi encontrado entre R$ 4,99 e R$ 6,29, variação de 26%.

A margarina de 500 gramas variou entre R$ 7,95 e R$ 10,98, diferença de 38,1%. O macarrão teve preços entre R$ 3,89 e R$ 4,79, variação de 23,1%.

Inflação na seção de limpeza

Nos produtos de limpeza, o sabão em pó voltou a registrar uma das maiores diferenças da pesquisa. O pacote de 1,6 quilo variou entre R$ 18,80 e R$ 29,25, diferença de 55,5%.

O sabão em barra foi encontrado entre R$ 7,98 e R$ 13,99, variação de 75,3%. O detergente variou de R$ 1,69 a R$ 2,79, diferença de 65%.

Entre os itens de limpeza, a maior diferença apareceu na esponja de aço. O produto foi encontrado entre R$ 1,69 e R$ 3,98, diferença de 135,5%.

No papel higiênico, os preços ficaram entre R$ 27,79 e R$ 32,99, variação de 18,7%. O creme dental variou de R$ 5,09 a R$ 7,15, diferença de 40,5%.

O levantamento reúne preços de alimentos, produtos de limpeza, higiene e hortifrúti em supermercados e atacadistas de Campo Grande.

Por Djeneffer Cordoba