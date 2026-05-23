Casal é preso com carga de maconha escondida em carro na entrada de Campo Grande

Um casal de namorados foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (23) ao ser flagrado transportando 56 tabletes de maconha em um veículo que vinha de Ponta Porã para Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a prisão ocorreu durante patrulhamento da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar na Avenida Gunter Hans, próximo à rotatória da BR-060. Os policiais suspeitaram de um Chevrolet Onix prata após perceberem que o veículo trafegava em alta velocidade.

Durante a abordagem, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre a viagem. Segundo a polícia, eles demonstraram inconsistências ao explicar a origem, o destino e até o vínculo entre os dois.

Na vistoria no automóvel, os militares localizaram 56 tabletes de maconha escondidos no forro do porta-malas.

Conforme relato do motorista, ele recebeu ainda pela manhã, em Ponta Porã, a proposta para levar a droga até a Capital. O suspeito afirmou que deixou o carro com um homem responsável pelo carregamento e depois retomou o veículo já preparado para o transporte.

O rapaz contou ainda que chamou a namorada para acompanhá-lo na viagem com a função de “figurante”, simulando ser passageira de um serviço de carona remunerada, em troca de pagamento.

A mulher confirmou aos policiais que sabia da presença da droga no veículo e disse que também receberia dinheiro pela participação no transporte.

Após o flagrante, os dois foram encaminhados para a Depac Cepol, onde permaneceram presos por tráfico de drogas.

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