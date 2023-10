Cesta básica em Campo Grande teve terceira maior queda de preço entre as capitais

Em Campo Grande (-2,3%) foi registrada a tercei ra maior queda de preços de produtos que integram a cesta básica de alimentos entre as capitais do país, pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), no mês de setembro em comparação a agosto. A Capital de Mato grosso do Sul só ficou atras de Brasília (-4,03%), Porto Alegre (-2,4%). As principais elevações ocorreram em Vitória (3,1%), Natal (3%) e Florianópolis (0,5%). Os dados, divulgados hoje são do que pesquisa mensalmente o preço da cesta de alimentos em 17 capitais.

Comparando o preço da cesta básica de setembro de 2023 com o do mesmo mês de 2022, houve queda em oito capitais, com variações que oscilaram entre -4,9%, em Campo Grande, e -0,3%, em Porto Alegre. Nove capitais apresentaram elevação no preço, com destaque para os percentuais de Fortaleza (3,1%), Natal (3%) e Aracaju (2,6%).

No acumulado dos nove primeiros meses do ano (de janeiro a setembro), o custo da cesta básica caiu em 12 capitais, com destaque para as quedas em Goiânia (-10,4%), Campo Grande (-9,2%) e Brasília (-9,1%). Os maiores aumentos foram registrados em Natal (2,5%), Aracaju (2,1%) e Recife (0,9%).

O preço da carne bovina de primeira caiu em 15 das 17 capitais pesquisadas; o do leite integral e da manteiga registraram queda em 14; o do feijão carioquinha diminuiu em todos os locais onde é pesquisado (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Belo Horizonte e São Paulo); o do café em pó, reduziu em 13 das 17 capitais, e o da batata caiu em todas as dez cidades onde é pesquisado, no Centro-Sul.

