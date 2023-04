Celeiro de oportunidades, Expogrande 2023 facilita novos facilita novos negócios e financiamentos

Empresários apontam que exposição agropecuária ajuda a gerar negócios durante o ano inteiro.

A parceria entre bancos e expositores, na 83ª edição da Expogrande 2023, tem facilitado novos financiamentos para compra de produtos, como veículos e máquinas agrícolas. Sicoob, Sicredi e Banco do Brasil vão oferecer linhas de crédito especiais durante os 11 dias do evento, que teve início na última quinta -feira (13) e encerra-se no dia 23 de abril.

O negócio se torna ainda mais atraente com a celeridade da aprovação, sendo viabilizado em até dois dias, conforme aponta o assessor de Agronegócio da Sicoob Unique BR, Guilherme Glassi. “Na feira, estamos com um sistema em que já consultamos o CPF e conseguimos verificar quanto conseguimos emprestar para esse futuro cooperado. Havendo a possibilidade, já fazemos a abertura da conta, com demandas ocorrendo em, no máximo, dois dias, com liberação total do recurso”, detalha o assessor especializado em agronegócio.

O representante do sistema cooperativo financeiro explica ainda como é, em relação ao financiamento. “Somos o detentor do dinheiro, dessa forma, captamos o dinheiro dos investidores e convertemos em crédito, para os demais cooperados”. A cooperativa espera fazer empréstimo de R$ 10 milhões, durante a exposição.

Verdadeiro celeiro de oportunidades para a economia sul- -mato-grossense, no “quintal” da Capital, o Parque de Exposições Laucídio Coelho é o local que, ao longo de 11 dias, movimenta vários setores, incluindo o oferecimento de crédito, oportunizando negócios milionários para o ano inteiro, fato comprovado pelo jornal O Estado, que percorreu a feira, durante um dia do evento.

Máquinas agrícolas

Segmento pujante em Mato Grosso do Sul, as empresas voltadas para a venda de máquinas e implementos agrícolas não deixam de comparecer ao evento, para aproveitar as oportunidades de negócio. Sócio-proprietário da Ipê Comércio Máquinas e Serviço, Cláudio Aparecido da Silva, de 50 anos, conta que participa há pelo menos 30 anos da Expogrande.

“Participar como expositor é garantia da viabilidade de negócios, sendo um investimento que se paga ao longo dos anos. Do acontecimento da Expogrande até o final do ano, vão acontecendo negócios que são reflexos da nossa participação”, relata o empresário.

Destacando as formas de pagamento, Cláudio ressalta a atividade em parceria com os bancos, em que o crédito rural é uma das opções procuradas pelos produtores. “O banco viabiliza seu crédito e disponibiliza recurso para adquirir uma máquina ou implemento agrícola, conforme a necessidade. O cliente vem, compra e, por meio do financiamento, realiza o pagamento”, explica. O empresário salienta que, além desse método, há muitos clientes que possuem recursos próprios e pagam à vista, enquanto outros optam por parcelamento pelo cartão de crédito. No evento, uma máquina agrícola da Ipê custa, em média, R$ 50 mil.

Veículos

Além dos maquinários, veículos de passeio também têm sido aposta, na exposição. Sem montar estande há pelo menos 10 anos na Expogrande, a Autobel veículos apostou as fichas no público da feira agropecuária. Mirando principalmente nos produtores rurais e de quebra até mesmo nos próprios expositores do evento, a concessionária espera movimentar milhões, oferecendo taxas diferenciadas para financiamento e desconto para modelos específicos, como explica o gerente de vendas corporativas da Autobel veículos, Elton Alexandre, de 35 anos. Além de abordar o público que comparece, a gente aborda quem está com estande aqui, oferecendo essas facilidades para produtores rurais, para quem tem CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), com toda essa linha exclusiva, para os dias de feira”, detalha o gestor da concessionária.

Elton ainda explica que toda uma estratégia é previamente montada pela montadora, em que são oferecidas possibilidades diferenciadas, visando não somente o fechamento imediato do negócio, mas também a oportunidade de realizar vendas futuras. Em um exemplo prático, ele cita a Amarok, picape da Volkswagen, voltada para o público agro, que conta com desconto normal de 15% e que, para a feira, tem de 18% a 20%.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

