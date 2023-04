Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Lua e Netuno se juntam hoje e você pode sentir fortes as energias, principalmente no seu campo emocional. Fique ligada e ligado com seu comportamento, que pode beirar um pouco mais explosivo e sem paciência, ainda mais no trabalho. Alerta real e oficial para não causar tretinhas com os colegas e acabar prejudicando o serviço. Sai pra lá! Se estiver buscando sua alma-gêmea, coloque todo seu magnetismo para jogo e mantenha a autoestima em alta. Mas, se já encontrou sua metadinha, demonstrações de amor e carinho podem ser a chave para uma noite pra lá de perfeita. Aí sim!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Meu consagrado e consagrada de Touro, tudo indica que você deve manter-se bem tranquila em seu espaço de trabalho e, se possível, evite muita exposição, pois desentendimentos com pessoas em posições maiores podem acarretar sérios prejuízos. Sai pra lá! Mas os astros também indicam ótimo momento para se unir aos colegas, seja para colaborar em um projeto ou para compartilhar sobre a vida. Se você está em um relacionamento, aposte em atividades a dois que alimentem a segurança e estabilidade de vocês, pois isso proporcionará qualquer dúvida que você tenha sobre a relação. Na paquera, hora de se sentir mais motivada e ir para a pista. Errada não tá!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O fds acabou e sua capacidade de organização do dinheiro receberá a potência astral de hoje, então reserve um tempinho pra olhar pra essas questões! Inclusive, pode até mesmo rolar a possibilidade de negociações serem firmadas. Oba! No trabalho, atividades que envolvam números podem ser realizadas com mais facilidade. No território afetivo, aposte em conexões mais profundas e ouse da sedução caso pinte um clima com alguém. Além disso, alguém da turma pode demonstrar interesse, então esteja atenta aos sinais e evite frustrações. Na relação com o mozão, cuidado com o apego à vida social.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Pode glorificar de pé, meu docinho de morango, porque o céu emana ótimas energias e quem vai bombar é você! Os astros indicam que as amizades estão em alta, mas que você precisa lidar com as oscilações das pessoas. Por isso, bora estabilizar esse seu emocional! No trabalho, foque em continuar o que já foi planejado. Além disso, os assuntos que requerem pesquisas podem ser priorizados. Tudo azul com o mozão e o momento é de dar grandes passos e até sonhar mais com o futuro da relação, então vai sem medo! Se está na solteirice, invista em conhecer novos contatinhos e em expandir os horizontes!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Cuidado pra não ser muito rígida com as coisas no dia de hoje, e se conecte com atividades que promovam o seu bem-estar, minha consagrada! Essa rigidez pode se expressar no amor também, por isso, procure focar nos sentimentos harmoniosos e na transformação da intimidade. Vivencie coisas novas antes que tudo comece a ficar um pouco tenso. No trabalho, você vai poder enfrentar o medo da exposição, então se coloque em ação pra mostrar suas capacidades. No romance, veja se vale a pena mesmo insistir no crush, e abra espaço para o novo na relação com o xodó!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Vejo os dias de glória para você, meu docinho de abóbora! Aleluia! No trabalho, use de seus conhecimentos e traga de volta antigas ideias. O momento também é propício para iniciar novos estudos e aperfeiçoar técnicas. Oxalá! Esses esforços vão ser recompensados com uma boa bufunfa no futuro. Com o mozão, os astros pedem para que você use e abuse das suas técnicas de sedução. Se tá na pixxta, um rolê com os amigos pode fazer com que alguém interessante, para apostar em um romance, cruze seu caminho. Se joga!

Libra (de 23/9 a 22/10)

A prática de uma filosofia de vida vai ser muito importante pra que você sinta a harmonia no dia de hoje, e também pra que veja as coisas com uma mentalidade mais otimista, Libra! Mergulhe em si mesma pra buscar sentido e significado pra sua vida, principalmente no trabalho, pois você pode encontrar saídas muito criativas pra solucionar as coisas de um modo rápido. As questões de parcerias pedem um pouco mais de movimento também, e firmar vínculos pode ser um ótimo combustível! Fale um pouco mais das suas vontades pro contatinho ou pro love, pra que coisas boas aconteçam!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpião vai começar a semana passeando entre a atenção e o limite. No trabalho, seja claro com suas intensões. Promova os alinhamentos necessários para que convivência se mantenha positiva, seja delegando ou assumindo algumas atividades. Não tenha medo de impor seus limites! Suas emoções também podem ser intensificadas no dia de hoje. Então, cuidado! Tenha atenção para não acabar extrapolando com alguém amado. Na relação a dois, sonhe alto ao lado do mozão. Os astros tornam o momento especial para dar um passo a mais na relação. Solteira? equilibre os contatinhos para não se perder.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Segundou, minha consagrada! Para hoje, os astros te mostram o poder das coisas místicas. Oxalá! Uma simpatia para trabalhar a autoestima pode ser muito positiva, ou ainda um banho com ervas ou rosas para potencializar seu charme e poder de atração, é uma ótima oportunidade de realizar uma limpeza energética. No trabalho, a vida pode cobrar paciência para lidar com imprevistos. Com o lovezinho, a comunicação precisa ser mais direta, porém menos tensa e intimidadora. Controle os impulsos. Com os crushs, a semana precisa ser iniciada com mudanças. Principalmente aquelas que envolvem acordos não verbalizados e que podem contribuir para insegurança na entrega.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Caprica, vamos que vamos adiantar as atividades que exigem maior nível de detalhe e de concentração, pois no fim tarde e início da noite algumas tretinhas podem acontecer. No trabalho, mantenha o fluxo das obrigações para não acumular as coisas. Os sentimentos relacionados a sua grana, podem ficar um pouco desafiadores e te levar a reações extremas. Se esforce para lidar corretamente com as energias, encontrando maneiras diferentes de solucionar os pepinos. Com o mozão, o dia está favorável para você investir em conversas significativas e ainda programar pequenas viagens a dois. Com o contatinho favorito, não tenha receio de dar o primeiro passo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Um novo dia, novas tarefas, meu cristalzinho! Hoje seu dindin pode falar mais alto, principalmente nos gastos com o lar. Veja se algumas obrigações e contas podem ser compartilhadas. Os astros irão te auxiliar a implantar as mudanças tão sonhadas, Oxalá! Mas será necessários movimentos de pouco em pouco. Fique atenta na intuição. Para quem sonha com um novo lar doce lar, os astros também indicam que está favorável para uma mudança de residência. Em casa com o mozão, equilibre a carência, as cobranças e a individualidade. Na paquera, tome a posse e a responsabilidade com os seus sentimentos.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje, os astros avisam que a rotina no trabalho e no relacionamento pode te deixar um pouco incomodada ou até insegura! Por isso, tenha mais resiliência, busque entender melhor esses incômodos, por maior que sejam, e reveja as suas lembranças. Cuidado principalmente com a resistência ao lidar com os pedidos dos colegas de trabalho, até mesmo aqueles que estão em posições superiores. Nos assuntos do coração, é preciso tomar uma decisão na união e resistir aos medos de viver uma nova história com profundidade na paixão.

