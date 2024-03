Campo Grande gerou quase um terço dos postos formais de trabalho na indústria de MS

O conjunto da atividade industrial foi responsável pela abertura de 2.252 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul no mês de janeiro, resultado de 9.231 contratações e 6.979 demissões, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems. Seiscentos e oitenta e cinco vagas foram geradas em Campo Grande, ou seja, 30,41% do total das vagas de trabalho.

Entre as cidades com saldo positivo de emprego em Mato Grosso do Sul, destacam-se: Campo Grande (+685), Ribas do Rio pardo (+362), Nova Andradina (+205), Dourados (+182), Corumbá (+147), Aparecida do Taboado (+87), Três Lagoas (+79), Rio Brilhante (+62), Aquidauana (+59), Maracaju (+56), Sidrolândia (+48), Paranaíba (+47), Eldorado (+45) e São Gabriel do Oeste (+45).

A atividade industrial responde por 24% de todo o emprego com carteira assinada (CLT) existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do segmento de Serviços, que emprega 257.550 trabalhadores com participação equivalente a 39%.