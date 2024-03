Previsão do tempo indica pancadas de chuva e temperaturas em elevação para a quinta-feira em MS

Às vésperas do feriado da Paixão de Cristo, os moradores de Mato Grosso do Sul podem esperar uma quinta-feira (28) marcada por pancadas de chuva e um gradual aumento nas temperaturas, de acordo com informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Em Campo Grande, o dia amanheceu com céu nublado, e os termômetros marcaram 22ºC de temperatura mínima. A previsão indica que as temperaturas podem subir ao longo do dia, podendo chegar aos 27ºC.

Para as regiões sul do Estado, as máximas são esperadas em torno de 29ºC em Ponta Porã e 30ºC em Dourados. Já na região pantaneira, os termômetros devem registrar 27ºC em Coxim, 30ºC em Corumbá, 33ºC em Aquidauana e 34ºC em Porto Murtinho, prometendo um dia de calor para os habitantes dessas localidades.

Outras máximas previstas para esta véspera de feriado incluem 27ºC em Paranaíba, 28ºC em Três Lagoas, 29ºC em Nova Andradina, Água Clara, Ivinhema e Nova Alvorada do Sul, 30ºC em Naviraí, 31ºC em Maracaju e 32ºC em Bonito.

O Cemtec alerta que entre quinta-feira e sábado (30), o tempo instável será predominante em municípios das regiões centro-norte, nordeste e leste do Estado. Essas instabilidades são favorecidas pela atuação de uma fraca zona de convergência do Atlântico Sul, que aumenta a cobertura de nuvens e a possibilidade de chuva nessas áreas.

Enquanto isso, nas regiões sul, sudoeste e sudeste, prevê-se um tempo mais firme. No entanto, não estão descartadas pancadas de chuva e até mesmo tempestades em pontos isolados, alertam os especialistas em meteorologia.

Com informações do Cemtec e Inmet.

