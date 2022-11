Campanha Nome Limpo negocia débitos da Águas

Até sexta-feira (25) , a concessionária Águas Guariroba atenderá seus consumidores na sede da ACICG (Associação Comercial e Industriao de Campo Grande), situada na Rua 15 de Novembro, 390, em frente à Praça Ary Coelho. Serão oferecidos descontos de até 75% e parcelamento em até 60 vezes, conforme o tempo de existência da dívida. Os consumidores da Capital com contas de água e energia em atraso poderão negociar seus débitos na 2ª Campanha Nome Limpo Estadual, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

Na próxima semana a Energisa estará com atendimento presencial na entidade. A empresa oferecerá isenção dos juros, da multa e de correção monetária. Quem pagar à vista terá até 50% de desconto no valor da dívida. Outra opção oferecida será o parcelamento do débito em atraso em até 24 vezes no cartão de crédito ou boleto.

Os clientes interessados em regularizar pendências financeiras com ambas as concessionárias deverão comparecer na ACICG das 8h às 17h.O atendimento durante o evento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas. Em dias de jogos do Brasil, o funcionamento ocorrerá em horário diferenciado. Em 24 de novembro, será das 7h às 13h; no dia 28, das 7h às 11h; e em 2 de dezembro das 7h às 14h.