Atividade econômica tem terceira queda seguida em julho, aponta Banco Central

IBC-Br recuou 0,5% no mês, com indústria puxando retração; no acumulado em 12 meses, indicador ainda mostra crescimento

A economia brasileira registrou nova retração em julho, segundo o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) divulgado pelo Banco Central. O indicador caiu 0,5% em relação a junho, já com ajuste sazonal, e marcou a terceira queda consecutiva.

Entre os setores avaliados, a indústria teve a maior baixa no período, com recuo de 1,1%. O setor agropecuário apresentou queda de 0,8%, enquanto os serviços diminuíram 0,2%.

Apesar do resultado negativo no mês, a comparação com julho de 2024 mostrou alta de 1,1%. No acumulado de 12 meses até julho deste ano, o crescimento do índice foi de 3,5%. Já entre janeiro e julho, a expansão ficou em 2,9%.

O Banco Central explica que o ajuste sazonal é utilizado em comparações mensais para corrigir variações típicas, como diferenças no número de dias úteis ou oscilações relacionadas a picos de produção. Nas comparações anuais e em períodos acumulados, esse tipo de ajuste não é necessário.

