Moto furtada em São Paulo é apreendida em Amambai; homem é preso em flagrante

Veículo estava sendo transportado em um guincho e tinha placas falsas, segundo a polícia

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante neste domingo (14) em Amambai, após ser identificado como responsável por uma motocicleta Honda Falcon furtada no Estado de São Paulo. O veículo estava sendo transportado em um guincho quando foi abordado por policiais militares próximos à rodovia MS-156.

O motorista do guincho relatou que havia sido contratado para levar a moto até Coronel Sapucaia. Já o passageiro afirmou que foi pago para buscar o veículo em Jaguariúna (SP) e entregá-lo na cidade sul-mato-grossense, onde receberia R$ 1 mil. Segundo ele, a motocicleta apresentou problemas mecânicos durante o trajeto.

Na checagem, os policiais verificaram que as placas fixadas eram falsas e confirmaram que a moto havia sido furtada em Jaguariúna no dia 30 de agosto. O homem detido e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram