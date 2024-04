Apostar em produtos típicos do outono pode trazer economia para o bolso

Para amenizar o encarecimento do hortifruti nas finanças, os sul-mato-grossenses podem utilizar estratégias para fazer economia e reduzir danos ao bolso. Afinal, em março, as frutas tiveram elevação nos preços. Dados do Prohort (Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro), divulgado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), confirmam a elevação nos valores da laranja, mamão e melancia. No entanto, para driblar a inflação, é possível apostar em outros tipos de alimentos, como, por exemplo, o caqui, o gengibre e o figo.

Em março a maior elevação foi registrada na média ponderada do mamão, com incremento de 22,44%. De acordo com o Boletim da Conab, o calor e as chuvas no sul baiano e norte capixaba em fins de fevereiro e março, principais regiões produtoras da fruta, que comprometeram tanto o bom desenvolvimento quanto a qualidade e a colheita das frutas. No caso da laranja, houve alta de 10,39%. Já a melancia teve aumento de preços e queda da comercialização na maior parte das Ceasas.

Embora o cenário seja complicado para determinados itens, sobretudo em decorrência do clima, é possível diversificar o paladar para controlar o peso de saborear uma boa e nutritiva fruta. Um bom negócio para o consumidor, pode ser apostar em produtos típicos da estação, como pontua o gerente nacional de FLV (frutas, legumes e verduras) do Grupo Pereira, Marcos Freitas.“Produtos típicos dessa época do ano chegam com valores menores às gôndolas dos mercados, representando uma economia para os clientes, sem renunciar a uma alimentação saudável e de qualidade”, argumenta Freitas.

A nutricionista do Fort Atacadista, Simoni Toledo, também corrobora a informação e destaca o protagonismo do caqui nesta época. “Além de seu sabor doce e suculento, o caqui é uma excelente fonte de vitamina C, essencial para fortalecer o sistema imunológico e promover a saúde da pele. Também é rico em fibras, que ajudam na digestão e na manutenção de níveis saudáveis de açúcar no sangue”, explica a nutricionista.

Outros que se destacam na época de outono são o gengibre e o figo, que possuem propriedades anti-inflamatórias e digestivas. “O gengibre é outro ingrediente versátil e poderoso do outono, adiciona um toque picante e revigorante a uma variedade de pratos. Além disso, é uma excelente fonte de antioxidantes, que ajudam a combater o estresse oxidativo no corpo”, esclarece sobre os benefícios de trazer o alimento para o dia a dia.

A profissional ainda adiciona a conta de alimentos nutritivos, o figo, que é rico em fibras, potássio e uma variedade de vitaminas e minerais. “Os figos oferecem benefícios para a saúde do coração, da digestão e até mesmo para a saúde óssea. Seu sabor doce e textura macia os tornam uma adição deliciosa a saladas, pratos de queijo ou até mesmo consumidos sozinhos”, conclui a profissional.

Por Julisandy Ferreira

