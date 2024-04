Frio marca o início da sexta-feira em MS, mas calor promete retornar no fim de semana

A manhã desta sexta-feira (19) iniciou com um ar gelado em Mato Grosso do Sul. Em Amambai, região sul do Estado, os termômetros registraram a temperatura mínima de 10,1ºC, pelo segundo dia consecutivo. Em Campo Grande, o dia começou marcado pelo retorno do nevoeiro, com os termômetros marcando 17ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), outras localidades do estado também sentiram a queda nas temperaturas nesta manhã. Maracaju registrou 12,7ºC, Laguna Carapã marcou 12,8ºC, Bandeirantes atingiu 13,2ºC e Ponta Porã registrou 13,7ºC.

A previsão meteorológica traz boas notícias para os sul-mato-grossenses, com a promessa de um fim de semana ensolarado. Na Capital, as temperaturas devem gradativamente subir, chegando aos 29ºC na sexta-feira, 30ºC no sábado e alcançando os 31ºC no domingo.

Para as regiões sul e pantaneira do estado, as máximas não devem ultrapassar os 26ºC em Ponta Porã e 27ºC em Dourados nesta sexta-feira. Já em localidades como Porto Murtinho e Aquidauana, espera-se que os termômetros alcancem os 31ºC, enquanto Coxim e Corumbá poderão experimentar máximas de até 32ºC.

Outros municípios também terão elevação nas temperaturas, com previsões de 27ºC em Ivinhema e Naviraí, 28ºC em Bonito, Maracaju, Paranaíba, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, e 29ºC em Três Lagoas, Rio Brilhante, Sidrolândia e Água Clara.

Com informações da Agência Brasil.

