Após forte alta do dólar, investidores buscam ‘respiro’

O dólar abriu a quarta-feira (5) em forte alta frente ao real, com investidores buscando segurança depois que um alívio nos temores de aperto monetário por parte dos principais bancos centrais do mundo provou ser de curta duração, enquanto, na cena local, o noticiário eleitoral continuava no radar.

Às 9h05 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,81%, a R$ 5,2095 na venda. Na B3, às 9h05 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,60%, a R$ 5,2385.

Nesta terça-feira (4), a moeda americana caiu ligeiramente após ter registrado, na terça-feira (3), o maior tombo em quatro anos devido à euforia do mercado com o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais.

O dólar comercial à vista cedeu 0,13%, cotado a R$ 5,1690. Cabe destacar que, apesar das baixas recentes, o dólar segue em um patamar muito elevado até mesmo na comparação com as mínimas registradas em abril deste ano, na casa dos R$ 4,61.

No exterior, porém, a moeda americana teve uma forte queda em relação aos pares globais, segundo o índice DXY, que cedeu 1,4%.

O dólar perdeu terreno conforme investidores se mostravam mais dispostos a trocar a segurança da renda fixa dos Estados Unidos por oportunidades nas Bolsas, muito desvalorizadas neste ano.

Com informações da Folhapress