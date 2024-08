Aneel anuncia mudança para bandeira vermelha na conta de energia a partir de setembro

Após dois anos com a bandeira verde, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou que a partir deste domingo (1º), a taxa de energia elétrica será ajustada para a bandeira vermelha, patamar 2. A mudança é atribuída à escassez de chuvas e às condições adversas do setor elétrico.

A decisão de alterar a bandeira tarifária para vermelha foi impulsionada pela escassez de chuvas e pelo aumento das temperaturas. A mudança será feita após um período em que a bandeira estava verde, o que indicava um cenário mais favorável. No entanto, o volume de chuvas na região Sul e o calor intenso foram fatores decisivos para o aumento da tarifa.

Em julho, a Aneel havia elevado a cobrança para bandeira amarela, antevendo um cenário crítico para o restante do ano. Um mês depois, a agência havia revertido a situação para bandeira verde, devido ao volume de chuva na região Sul. Contudo, a situação se deteriorou novamente, levando à decisão atual de bandeira vermelha.

A bandeira vermelha patamar 2 implica um custo adicional significativo na conta de energia elétrica, refletindo o aumento do GSF (risco hidrológico) e do PLD (Preço de Liquidação de Diferenças). Esses fatores indicam uma piora nas condições de geração de energia, o que tem levado a um aumento nos custos operacionais das termelétricas e à necessidade de monitoramento constante das condições de geração.

A Aneel enfatizou a importância do uso responsável da energia elétrica e a necessidade de evitar desperdícios, que não apenas afetam o meio ambiente, mas também impactam negativamente o setor elétrico.

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) já havia solicitado que as termelétricas permanecessem em prontidão devido à deterioração das condições de geração. A agência também observou uma redução na capacidade de atendimento, especialmente em horários de pico, como às 18h, o que acentua a necessidade de uma gestão eficiente do consumo de energia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais