Abertura de empresas em MS é mais rápida do que na região Sudeste

Em Mato Grosso do Sul o tempo total para abertura de empresas é de 15 horas dividido na média de 3 horas para registro e 12 horas para viabilizar o negócio. Esse desempenho coloca o Estado em 13° no ranking nacional de celeridade no processo de abertura de novos negócios, conforme aponta o boletim Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, relativo ao segundo quadrimestre de 2023. É um desempenho é superior ao dos maiores estados da região Sudeste como São Paulo, onde o tempo médio de abertura de empresas é de 44h em SP, além do Rio de Janeiro (27h) e Minas Gerais (33h).

O levantamento mostra que no segundo quadrimestre de 2023, foram abertas 18.794 empresas em Mato Grosso do Sul e fechadas 8.742 resultando em saldo positivo de 10.052 estabelecimentos. No total existem 309.157 empresas ativas no Estado. O resultado obtido por Mato Grosso do Sul é decorrente do trabalho realizado desde 2015 pelo Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em tornar a Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) totalmente digital e uma das mais modernas e rápidas do País.

A Jucems é a segunda Junta Comercial do País a conseguir integrar todos os municípios na RedeSim, a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. O presidente da Junta, Nivaldo Domingos reforça que a meta agora é acionar os consultores do Sebrae- MS para atuar em melhora das viabilidades municipais.O Mapa é uma ferramenta disponibilizada pelo Governo Federal, que fornece indicadores relativos ao quantitativo de empresas registradas no País e ao tempo médio necessário para abertura de empresas.

“Modernizamos toda a estrutura e digitalizamos os processos da Jucems. Implementamos e nos adequamos à Lei de Liberdade Econômica. Já definimos uma lista de atividades de baixo impacto junto ao Imasul, Iagro e aos Bombeiros e, agora, com a adesão de 100% dos municípios sul-mato- grossenses na Rede Sim, o nosso grande desafio é a efetiva implementação desse novo modelo pelas gestões municipais”, afirma o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

Leia mais: Para facilitar a abertura de empresas Governo cria o Balcão Único MS Agiliza

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.